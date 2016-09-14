立委︰央廣設專委職 為14主管量身加薪
2016-09-14
〔記者曾韋禎／台北報導〕中央廣播電台今將開董事會選出新任董事長，民進黨立委段宜康昨再爆料指出，央廣除輪流讓員工擔任主管墊高薪資外，還新設專門委員職位，自肥加薪。
央廣︰平移職等 保障勞動條件 並非福利
央廣回應解釋，這是為了促進升遷管道暢通，在央廣工會強烈要求下，擬訂主管退場機制，將四十七位主管職全面改為兼任，而以平移的非主管職敘薪，等於名義改變，薪水不變或減少。
段宜康在臉書發文指出，央廣專員若擔任組長，本薪可加上組長專業加給與主管加給；但若不再續任組長，卻能續領組長專業加給，僅不再領取主管加給，所以央廣員工常常輪流當組長，輪流墊高薪資。
段表示，央廣為了怕政黨輪替後會更換新主管，趕在今年一月四日由董事會通過，於七月一日實施的新規定，雖關閉輪流墊高薪資的巧門，卻增設十四個過去都沒有的「專門委員」，指定由現任副總台長、主任秘書、台長、經理、副理等十四人改敘專委，再派任現職。
他解釋，如此一來，即便新的董事會撤掉其主管職務，他們也能坐領專委高薪，而且這十四名專委還是「遇缺不補」，就是量身打造的職位。
央廣表示，這十四位主管因為缺少可平移的「非主管」職等，故在多次勞資協調會後擬出平移職等「專門委員」，此為保障「勞動條件」，而非「福利」。央廣總台長賴祥蔚也在臉書引述相關內容反譏，「不問不相識，期待蒞臨指導。」
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