天下雜誌調查 陳菊最佳市長 涂醒哲滿意度吊車尾

2016-09-14

〔記者鍾麗華、俞肇福、丁偉杰、郭安家／綜合報導 〕地方縣市首長上任近兩年，根據「天下雜誌」最新公布的調查，高雄市長陳菊以二十四．二％獲選為民眾心目中的最佳市長。不過，以施政滿意度來看，離島的連江縣長劉增應位居第一名，台北市長柯文哲排名倒數第二，嘉義市長涂醒哲吊車尾。

根據調查，陳菊在都會區獲得廣泛的支持，獲得高雄、新北、台中、台北民眾的支持，以二十四．二％獲選民眾心目中的最佳市長，領先台南市長賴清德的十五％。接下來三到五名分別是柯文哲（七．六％）、新北市長朱立倫（七．五％）、台中市長林佳龍（四％）。值得一提的是，支持柯文哲民眾來自新北市的為十九．三％，比來自台北市的十八．八％略高。

柯文哲從第9跌到21名 倒數第二

在施政滿意度上，劉增應獲得八十．一一分，滿意度分數最高，柯文哲則是從去年第九名，墜落到二十一名的四十九．三六分，排名倒數第二；涂醒哲吊車尾，只獲得四十三．六分。

涂醒哲表示，「會虛心接受、努力改進」，一個好的政策可能無法滿足所有人，甚至得罪人，未來會加強與民眾的政策溝通。

對於排名倒數第二，柯文哲受訪表示，主因是砍重陽敬老禮金、大巨蛋案，「民調這陣子都低，把利空出盡，該解決的先解決掉」，「如果我（民調）可以從最後再彈回來，也是奇蹟，人永遠要有信心，要樂觀一點看待」；離選舉還很長，都沒勇氣去做該做的事，那以後更不用講。

對於施政滿意度居冠，劉增應說是鄉親支持與縣府團隊努力結果，他與縣府團隊會繼續努力。

至於蔡總統施政滿意度，五十一．八％民眾表示滿意，不滿意者則有四十．七％。