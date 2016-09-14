黨產會大門玻璃被砸 警逮一嫌
〔記者楊淳卉、陳鈺馥、劉慶侯、王冠仁／台北報導〕不當黨產處理委員會掛牌運作不到一個月，位在台北市松江路的不當黨產處理委員會大樓昨天中午遭人砸毀一樓大門玻璃，恐嚇意味十足，警方追查涉嫌的兩名男子，已循線逮捕一名自稱退伍軍人的安姓男子，將他依毀損罪送辦，並繼續追緝尚未到案的安男友人「阿凱」。
黨產會︰不會減弱查案力道
黨產會發言人施錦芳對此強調，黨產會過去未曾接獲恐嚇信件或電話，但「黨產會絕不會因為這次事件減弱查案力道」，希望大家在公共事務上理性對待，黨產會也歡迎有意見的朋友來溝通。
行政院長林全昨答覆時代力量立委徐永明質詢時表示，該辦公大樓是由不當黨產處理委員會與國發會共用，未來保全費用應共同分擔才對，保全及安全部分則會檢討，也會調查清楚犯案人員。
黨產會主委顧立雄稍晚現身辦公室，面對媒體詢問是否感覺遭恐嚇，顧立雄僅微笑表示「謝謝」。施錦芳表示，案發當時顧立雄正在一樓接受媒體採訪，得知此事並未有太大情緒變化，只要求妥善處理。
警方調查，五十二歲安姓男子昨天早上十點多，先與上身打赤膊的同夥「阿凱」在台北市光華商場旁邊的郵局門口碰頭，兩人各自騎一輛腳踏車前往台北市松江路上的「不當黨產處理委員會」大樓，同時預謀攜帶一顆約拳頭大的石塊。
十一點三十分左右，身材瘦小的「阿凱」起出石塊丟砸玻璃門，疑力道不夠沒砸破，安男接力撿起同一顆石頭，再奮力一丟，這次砸裂玻璃門。兩人犯案後自騎腳踏車分頭逃逸，安男沿松江路往北跑，「阿凱」沿松江路人行道往南逃至新北市。
嫌犯︰不爽顧立雄
警方循監視畫面與衣著特徵，眼尖認出涉案的安男住在民權一派出所轄區，他已婚與家人住在一起，曾因喝酒鬧事引來警方關切。警方昨晚八點多在民生東路二段附近巷弄，發現安男喝醉步履蹣跚地行走，將他帶回；醉醺醺的他不承認丟石塊，直說「丟石頭的是『阿凱』」。
安嫌酒意稍退後接受警方詢問，表示他「不爽顧立雄」，才會丟石頭洩憤。
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