總統核發蘇永欽免職令 十月一日生效
2016-09-14
〔記者鍾麗華／台北報導〕司法院長賴浩敏與副院長蘇永欽在七月向總統蔡英文提出書面辭呈，蔡總統當時已批准兩人辭職，但並未同時核發免職令。不過，總統府昨公布總統令，蘇永欽已准辭，並應予免職，且自十月一日起生效。
總統府發言人黃重諺表示，依照過去慣例，原任司法院正副院長，須等到新任正副院長同意權通過後，才會離任，不過，蘇永欽因有生涯規劃，將返回學校任教，而且過幾天即將開學，所以提早離任；賴浩敏則會繼續服務到新任院長上任為止。
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