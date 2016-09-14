曾追回拉艦佣金 林良蓉任國安會諮委

2016-09-14

〔記者鍾麗華／台北報導〕總統府昨公布律師林良蓉已在十二日出任國安會諮詢委員，她在擔任最高檢拉法葉艦軍購弊案特別調查小組檢察官期間，負責辦理國際司法互助，向瑞士、法國等國家交涉，追回數千萬美元非法佣金。林任職經貿談判代表辦公室法律顧問時，也多次代表國家出席爭端解決、反傾銷、智慧財產權等議題談判。

林良蓉是一九六九年出生，美國哥倫比亞大學法學碩士、東吳大學法學碩士、台大法律系畢業，曾任檢察官。專長為國際經貿法、涉外商務及白領犯罪等訴訟。總統府表示，將借重林良蓉在國際經貿法規、經貿談判及國際司法的專長，襄理國安會相關業務。