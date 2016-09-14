參與國際民航組織會議 「美有盡力幫忙」
〔記者陳鈺馥、呂伊萱、曾韋禎／台北報導〕國際民航組織（ICAO）會議九月廿七日於加拿大舉行，台灣尚未受到邀請，時代力量立委徐永明昨在立法院總質詢問及，我國能否參加此次會議？在中國一中原則、美國一中政策框架下，台灣參加國際組織持續碰壁，新政府要維持現狀，「台灣的出路到底在哪裡？」
李大維：我方對月底與會持樂觀看法
外交部長李大維答詢表示，維持現狀不代表不動，外交部每天都在打拚，近日已與美方訪台來賓有深入交談，美方有盡力幫忙，我方對於月底與會抱持樂觀看法。
徐追問，十一月國際刑警組織（INTERPOL）台灣能否參與？李答說，感謝美國國會通過這項法律案，美國很認真在協助我國，由於美國只有一票，能否參加還要努力。
達賴若決定訪台 蔡政府「會周全處理」
此外，時代力量立委林昶佐日前拜會並力邀達賴喇嘛明年到台灣國會演講，徐詢問，過去馬政府兩度拒發簽證給達賴，新政府態度如何？
李大維說，達賴喇嘛是受世人尊重的宗教領袖，當然很歡迎他來，若真的決定要來，屆時政府會審慎周全處理；行政院長林全也說 ，這代表政府目前看法。
台灣共有一一七個駐外館處，國民黨立委江啟臣詢問有無裁撤精簡規劃。李大維說，他才剛返國，出訪目的之一就是了解外館績效，裁併案就在他桌上，很快會決定。江追問裁撤的館處是否超過十個？李答說，不到這個數目。
民進黨立委劉世芳則詢問，政府要推動新南向，但在柬埔寨等六國沒有館處，外交部要如何處理？
李大維表示，外館的設置有多重考量，還要看實際功能；我國在東協十國共有八個館處，有兩國正在爭取中；在南亞，過去曾於斯里蘭卡、孟加拉設置，後因不同因素而裁撤。未來會於實地了解後，很快做出決定。
親民黨立委李鴻鈞也針對新南向呼籲應檢討過去失敗經驗。林全說，未來會著重人才交流部分，台灣有許多外籍配偶及新二代，會以合作代替投資，站在互利、共同投資的立場進行政策規劃，與東南亞國家簽署投資保障協定。
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