高雄船舶國防展有「模」有樣 國造潛艦尬洋造袖珍艦
公布潛艦模型 台船：絕對有能力造艦
〔記者涂鉅旻、洪臣宏／高雄報導〕第一屆「海事船舶暨國防展」明天登場，為支持蔡英文政府力推「潛艦國造」政策，台船公司昨公布新型二千噸潛艦模型，但有廠商也展出「洋造」三百五十噸新型「袖珍潛艦」模型，「土洋」較勁意味濃厚。
這項展覽原訂今日開展，但因高雄市已達颱風停課停班標準，因此順延一日。十五、十六日為專業買家日，十七、十八日則開放民眾參觀。
台灣水下部隊 美智庫曾建議袖珍潛艦
美國智庫「戰略與預算評估中心」二○一四年曾針對台灣軍備提出報告建議，認為比起取得大型潛艦，台灣可籌獲四十二艘袖珍潛艦做為水下部隊主力。因此，此次有廠商趁機展出袖珍潛艦模型，據悉，該款傳統動力袖珍潛艦如按照藍圖落成，排水量僅三五○噸，可搭載二枚重型魚雷、四枚輕型魚雷。
展覽袖珍潛艦模型的廠商相當低調，不僅未透露性能諸元細節，也不願透露構型、跟哪些國家合作，僅強調台灣海峽為大陸棚地形，袖珍潛艦可比中大型潛艦發揮更好的戰力。
台船公司昨公布下一代潛艦模型。台船總經理陳豐霖表示，國造潛艦已準備十三年，絕對有能力自製潛艦。海軍現役劍龍級潛艦約二千三百噸，下一代潛艦約二千噸左右，不僅風險較低，海軍官兵也可儘速熟悉裝備，實用性也高。此外，潛艦為武器載台，日後會配合武器等需求，持續修正設計。
造船同業公會理事長韓碧祥以「萬事俱備、只欠東風」描述潛艦國造處境，他說只要政府有決心、有信心、願投入資金，並取得引擎等零件，台灣造船業就造得出來，他強調一定要國防自主，自己保護自己，不要靠別人保護，如此才能長久。
國防部展區 國造雄三、弓三飛彈亮相
除了潛艦模型引發關注，國防部展區則有雄三、弓三飛彈、雲豹八輪裝甲車、新型八一公厘迫擊砲以及輕兵器等展品，國人可以近距離體驗自製武器的震撼感。
此外，中鋼展示自行研發的潛艦所需HSLA-80超高強度鋼板，轉脆溫度達攝氏零下八十四度，可抵抗超低水溫對船體的破壞；CSMS抗彈鋼板的抗拉強度達一八○公斤，穿甲彈也打不穿，已供雲豹八輪甲車使用。
慶富研發的電機、潛航、舵翼操控台趨於完備，將朝戰鬥教練台方向邁進；合勤科技是國內第一家生產反控作戰設備廠商；銘榮則是全球最大壓力容器製造商，他們都強調有能力承接國防軍品製造。
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