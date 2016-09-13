「畢業旅行」拜會蘇嘉全 薄瑞光讚新南向政策
2016-09-13
〔記者邱燕玲／台北報導〕即將卸任的美國在台協會（ＡＩＴ）理事主席薄瑞光昨到立法院拜會院長蘇嘉全，雙方閉門會談近一小時。與會的民進黨立委羅致政受訪表示，薄以他曾任美國駐越南大使的經驗，認為蔡政府推新南向政策是很不錯的時間點，且從任何國家分散經貿伙伴與市場來看是正常的，美國也一樣。
據指出，蘇嘉全向薄瑞光說明立法院的改革，包括行政改革與議事改革，薄瑞光則詢問各政黨新會期的優先法案。
美向北京傳達
「應尊重地對待台灣」
薄瑞光並提及，台美間是重要的雙邊關係，不是隨便的附屬關係，無論在經貿及民間交流都很重要，且相當尊重地看待；美國也向北京表示應尊重地對待台灣。薄在受訪時說，他參與台灣事務有很長時間，很開心看到過去十年來台美關係有進步的發展。
對於本週在台灣進行「畢業旅行」的薄瑞光，蘇嘉全對即將退休的薄說，「你每年都來台灣，以後每年也要來台灣找我喔！」他希望台灣可以成為薄主席的第二個故鄉。蘇嘉全說，薄瑞光對兩岸及東南亞事務擁有豐富的實務經驗，希望未來仍能持續關心台灣在東南亞區域，以及美國政府相關部門或是民間相關智庫等，協助台美在經貿領域能緊密合作，並協助台灣實質參與國際事務，加入國際公民村。
這場「蘇薄會」，民、國、親及時力四黨都有立委出席，薄瑞光對此笑說，這也是「非常民主」的方式。會後薄瑞光表示，這次來台灣的行程只在台北，但未來他還會常來台灣；媒體問及繼任人選，薄說，下一任主席是很好的人、是「perfect choice」。
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