田弘茂向中喊話︰以民為念 恢復協商
〔記者林良昇／台北報導〕海基會昨天舉行董監事會，正式推選前外交部長田弘茂擔任海基會董事長，田弘茂特別向中方喊話希望「以民為念」，田弘茂表示，兩岸兩會（海基會、海協會）交流機制若再次被迫停擺，對兩岸民眾是莫大損失。
田強調，他不認為北京沒聽到蔡總統釋出的善意，「不認為他們把門都關掉了。」因為兩岸對於要互動、溝通要機制化仍有共識，不能毀於一旦，要以樂觀的態度看待，不用訴諸強硬做法。
海基會舉行第九屆董監事第一次臨時聯席會議，補選出兩名新任董事，推選出田弘茂為董事長、陸委會副主委張天欽為副董事長，田弘茂並任命張天欽兼任海基會秘書長，陸委會主秘兼海基會副秘書長李麗珍擔任海基會發言人。
田弘茂表示，只要兩岸能用更寬廣的心胸與智慧，保持正面積極態度，自然可化解阻力，如果兩會交流協商機制再次被迫停擺，對兩岸民眾都是莫大損失，希望陸方「以民為念」。
若台灣不團結 與對岸互動會沒說服力
田弘茂表示，他是ＬＫＫ，所以要聆聽年輕朋友對兩岸的看法，而他是無黨籍，會用超越黨派的態度處理兩岸問題。
田弘茂說，海基會未來處理兩岸議題不會是單一政黨看法，台灣和大陸互動過程，若台灣不能團結，和對岸互動會沒說服力，若有台商、其他政黨人士有溝通管道，也會誠心借用管道進行溝通。
台商秋節聯誼 報名情況超乎預期
對於十四日的台商秋節聯誼，田弘茂坦言，對於中國台商的領導幹部認識「極少」，但聯誼是很好的機會能認識台商；而對於中國施壓阻台商回台，田認為，對岸高層應不會有動作，目前報名情況比預期還好。
海基會也函電中國海協會，函電內容並未提到蔡總統兩岸政策，僅說明海基會人事異動，並期望雙方能儘速就兩岸協商事宜進行溝通聯繫。田弘茂表示，發文的內容是「善意的」，希望能得到正面回應。
陳德銘︰堅持九二共識 協商才能延續
海協會長陳德銘則說，兩會聯繫機制停擺的原因眾所周知，只有海基會得到授權，向海協會確認堅持「九二共識」這一體現一個中國原則的共同政治基礎，兩會授權協商和聯繫的機制才能延續。
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