馮明珠案 故宮政風室啟動調查
〔記者楊淳卉、楊媛婷、蕭婷方／台北報導〕故宮博物院前院長馮明珠離職前自我鬆綁赴中管制年限，並轉任中國北京故宮研究院顧問，陸委會等跨部會會議認定有違應自行迴避規定。民進黨多位立委昨要求馮明珠立即辭去北京故宮職務，回國接受調查，同時要求故宮啟動行政調查，若結果涉及不法，應立即送公務人員懲戒委員會。
立委促速辭北京故宮職 不然別領退休金
對此，馮明珠表示，她即將返台、配合調查，但對於確切哪一天回台，則沒有回應。
據了解，故宮昨於例行性會議討論馮明珠任北京故宮研究院顧問一事，在馮明珠任內就職的政風室主任王玨會中主張，馮並未洩漏國家機密，也認為故宮業務沒有國家機密；故宮副院長李靜慧則在會上強調，沒人說馮已洩密，僅因馮曾擔任故宮博物院院長職務將近四年，請馮嚴守機密，但王玨堅持馮明珠行為無涉「國家機密保護法」中的要件。
馮明珠重申願配合調查 未回應哪天返台
故宮院長林正儀則要求就「前院長馮明珠及前副院長周筑昆兩人赴中限制期限縮短之行政作業」有瑕疵一事，於一週內召開會議決定新方案送移民署核備，另決定針對馮任職實質認定的行政調查，由政風單位啟動程序，並由人事單位負責聯繫，儘速完成調查內容，以供社會公斷。
不過，王玨在會議上的主張，引發故宮人員私下議論，認為由王玨負責調查，似有不妥。
王玨表示，他非發言人，不方便回應；身兼故宮發言人的李靜慧受訪時證實會議確有上述情形。
針對馮明珠案，何欣純、蘇巧慧、許智傑、吳思瑤等立委召開記者會。何欣純表示，跨部會政府機關已認定馮明珠有違自行迴避規定，故宮應善盡職責，啟動行政調查，監察院也應介入調查，若調查結果確有不法，應立即送公懲會；她呼籲馮明珠即刻請辭北京故宮研究院顧問，立即回國面對調查，「如果不回國，就移居中國吧，但不要繼續領公務人員退休金！」
吳思瑤說，馮明珠作為明顯違法，「吃緊弄破碗，濫權罪加一等！」她說，立院教育文化委員會的民進黨立委已決定支持立委李俊俋「若受管制的離任人員提出縮減申請，須經審查會審查許可，不得再由原服務機關自行縮減」的修法提案。立委洪宗熠也提出兩岸人民關係條例修正草案，邀朝野立委連署「補破網」。
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標題：馮明珠案 故宮政風室啟動調查
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