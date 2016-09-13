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民進黨30年黨慶 老黨員話從頭…

2016-09-13

〔記者鍾麗華 ／台北報導〕今年是民進黨創黨三十週年，民進黨昨舉辦「我們的民主時代」黨員群像紀錄影片發表記者會。專門印製黨外文宣的印刷廠老闆廖耀松表示，當年創黨要秘密設計與印製黨證，創黨秘書長黃爾璇拿一本國民黨證給他參考；他也笑說，有人說一次要印五萬份，但創黨連兩千名黨員都找不到。

廖耀松的印刷廠內，當年印刷黨外雜誌的機器現仍在運作。廖說，當年有印刷廠老闆印了政治犯白雅燦一張文宣，被判刑五年。游錫堃要選宜蘭縣長，宜蘭沒有印刷廠敢印文宣，還特地拿到台北來給他印。

曾在民進黨文宣部擔任美編兼攝影記者的邱萬興，昨拿著創黨的「民進報」說，他編過二、三十本的黨外雜誌，包括「八十年代」、「亞洲人」等。警總、調查局幾乎每天跟著他，他只好三個月搬一次家，也不敢跟父母說自己的工作，「當時有一股使命感，讓我義無反顧往前衝。」

「創黨三十挑戰三十」展覽廿六至廿八日於台北中山堂光復廳展出，並將巡迴全台展出。

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  • 民進黨昨邀請創黨時期前輩，重現當年為民主奮鬥的歷程，為創黨三十年活動揭開序幕。 （記者林正堃攝）

    民進黨昨邀請創黨時期前輩，重現當年為民主奮鬥的歷程，為創黨三十年活動揭開序幕。 （記者林正堃攝）

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