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司院正副院長被提名人拜會 藍黨團拒見

2016-09-13

〔記者蕭婷方／台北報導〕總統府秘書長林碧炤昨與司法院正副院長被提名人許宗力、蔡炯燉，以及許志雄等五位大法官被提名人拜會朝野各黨團尋求支持。一行人先到民進黨團大會自我介紹，親民黨與時代力量則表示會發問卷出司改考題，了解司改方向；國民黨則拒絕拜會行程。

時代力量黨團總召徐永明表示，希望能先通過立法院人事同意權改革法案，以較為嚴謹的新制度行使同意權；近期會準備大法官職責跟司法改革的問卷，送到各個被提名人的手上，了解每個人的立場。

親民黨團說，將擬定六道司法改革必答考題，讓被提名人作答，黨團將依回答內容作為未來審查及同意權行使依據。

國民黨團則未接受拜會行程，黨團總召廖國棟受訪時表示，民進黨以往在野時從未接受國民黨提名人選拜訪，國民黨也不會接受拜訪，未來將嚴格審查七人資格。

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