中央社被爆「小金庫」 廉署分案查弊
〔記者謝君臨、楊明怡／台北報導〕民進黨立委王定宇等人指控中央社，身為國家通訊社，每年接受政府三億元預算，高層卻要求記者招攬廣告，侵害新聞專業，而且業務佣金還去向不明，呼籲文化部長將此案移送廉政署調查，並撤換中央社董事長陳國祥；廉政署已針對疑點分案，由政風人員調閱分析資料，清查有無業務佣金流入「私設金庫」之舞弊情事，且不排除報請檢察官指揮偵辦，約談相關人說明。
中央社昨晚聲明表示，對廉政署立案調查該社行銷獎金發放情事「至表歡迎」，希望早日查明真相，揭穿抹黑，還他們公道。中央社並強調營運符合法令規範，收支流向都有帳目可供稽查，且無不法情事。
立委指業務佣金流向不明
王定宇日前指控中央社強迫記者拉業務，佣金結餘差額均流入社內一名女性行政員工人頭帳戶，金額與去向都不清楚，恐涉及不法。
中央社不具名記者私下也表示，地方記者必須拉業務早已行之有年，當地方政府有意願合作時，記者就會向業務中心回報，業務中心會派員與記者前往洽談業務，但社方事後不是延遲給付獎金，就是忘了給。
該記者稱，負責業務工作的長官，常在年底前透過郵件要求記者「加把勁」，讓人感嘆已經「本末倒置」；他表示，記者應回歸專業採訪，並擔負國家通訊社的使命，而不是被業務纏身，動輒得咎。
陳國祥︰都是文化部在操盤抹黑
陳國祥昨天則在臉書發文，指新政府口說「不會整碗捧去」，卻對法有明文任期規定的中央社董事長職位垂涎不已，為此向他發動「腥風血雨的逼退攻勢」。
陳國祥指出，在立委胡說「中央社獎金流向不明」後，文化部宣布組專案小組到中央社查帳，審計部、廉政署也跟進，更形容將赴立院接受質詢，「批鬥、羞辱的戲碼都在準備中」，這一切都是「文化部在操盤」。
鄭麗君︰對立委質疑有責任查明
文化部長鄭麗君對此則反駁是「不實的指控」。鄭說，文化部是中央社的主管機關，既有立委質疑中央社帳目不清，文化部就有責任要查，「跟誰是董事長沒有關係」。文化部會秉持行政中立由人文司、政風處、主計處、法規會成立專案小組，委託專業會計師進行調查。
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標題：中央社被爆「小金庫」 廉署分案查弊
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