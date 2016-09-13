民進黨團新任幹部 幹事長吳秉叡 書記長劉世芳
2016-09-13
〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨團昨天投票選出新任黨團幹部，幹事長吳秉叡當選連任，書記長則由劉世芳當選，兩人將與黨團總召柯建銘共同帶領黨團運作。
這一次民進黨團幹部競爭激烈，昨天屬正國會的立委高志鵬、陳亭妃雙雙退選幹事長與書記長，形勢演變成幹事長由蘇系吳秉叡對決謝系莊瑞雄，書記長則是新潮流劉世芳單挑正國會的陳歐珀。
投票結果，幹事長由吳秉叡以三十八票勝出，莊瑞雄獲二十五票、無效票三票。書記長由劉世芳以四十票勝出，陳歐珀二十五票、無效票一票。
吳秉叡受訪表示，感謝黨團同仁的支持，讓他繼續服務，他未來也將盡力協助執政團隊與黨團之間溝通更順暢。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 莫蘭蒂來襲 停班停課、交通資訊
- 強颱莫蘭蒂預計8：30陸警 又有2颱形成！
- 亞洲盃奏捷 我射2金1銀1銅
- 〈活動看板〉魏德聖談圓夢
- 09/13 各報重點新聞一覽
- 月餅胸章 玩創意
- 《觀察筆記》因果苦果
- 酒駕罰12萬繳不出 寧住「惡靈古堡」躲警
- 美聯準會理事布蘭納德反對目前升息
- 扯！ 1小時狂加77次油 每次只加「1元」
- 保險公司主管性侵女部屬 偷拍性愛影片威脅
- 海警發布趕時間搭船團圓？東琉航線週三、週四停航
- 衝破2億男身價 陽鬥士變巨人？
- 試辦高齡駕駛檢測 合格率僅7成3
- 「富」爸爸穩軍心 犀登頂
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Speaker meets retiring AIT chairman
- 國軍服裝裝備 斥資50億升級
- 9月及時雨 10月底前供水無虞
- 偷兒還我牛！桃園地景節 表演牛被竊
- 蕭敬騰祝福Yuki&林俊傑 率「獅子」出輯0吵架
- 曾經「鋒」狂 30年傳奇倒敘
- 垂直監測 101大樓PM2.5測站啟用
- 軍備局：新型戰鬥背心可擋步槍彈
- 不關心小孩 名醫爭養敗訴
- 強颱來襲逢大潮中滿潮 防淹水海水倒灌
- 亞洲挑戰盃》錚Q連線 打掛哈薩克
- 救少子化 台大領軍衝教育新南向
- 林俊頴／美麗新世界
- 上班族托特包 大小拆用時尚多元
- 中客醫美減 健檢小增 產業界：看好新南向
- 每頃月省7萬 無人飛機試噴農藥
- 一群餓壞的皮包骨走秀 貝嫂時裝秀挨批
- 陸戰66旅 女射手成「嬌」點
- 健康充電站-尿失禁衛教講座
- 溪頭神木原地保留 移植「二代木 」
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Central Weather Bureau forecasters mull alerts as Typhoon Meranti nears
- 相揪迺菜市 傳統市場送好禮
- 〈愛情軍師團〉9月徵文啟事
- 338隊參賽創新高 永信杯24日開戰
- 無畏肢障更努力 蔣志建獲就業表揚
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：民進黨團新任幹部 幹事長吳秉叡 書記長劉世芳
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分