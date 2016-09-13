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民進黨團新任幹部 幹事長吳秉叡 書記長劉世芳

2016-09-13

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨團昨天投票選出新任黨團幹部，幹事長吳秉叡當選連任，書記長則由劉世芳當選，兩人將與黨團總召柯建銘共同帶領黨團運作。

這一次民進黨團幹部競爭激烈，昨天屬正國會的立委高志鵬、陳亭妃雙雙退選幹事長與書記長，形勢演變成幹事長由蘇系吳秉叡對決謝系莊瑞雄，書記長則是新潮流劉世芳單挑正國會的陳歐珀。

投票結果，幹事長由吳秉叡以三十八票勝出，莊瑞雄獲二十五票、無效票三票。書記長由劉世芳以四十票勝出，陳歐珀二十五票、無效票一票。

吳秉叡受訪表示，感謝黨團同仁的支持，讓他繼續服務，他未來也將盡力協助執政團隊與黨團之間溝通更順暢。

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  • 民進黨團昨天投票選出新任黨團幹部，幹事長吳秉叡當選連任。（資料照,記者張嘉明攝）

    民進黨團昨天投票選出新任黨團幹部，幹事長吳秉叡當選連任。（資料照,記者張嘉明攝）

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