辜寬敏：不換林全 蔡支持度會更低
〔記者鍾麗華、呂伊萱／台北報導〕前總統府資政辜寬敏昨接受廣播專訪時指出，行政院長林全是優秀的顧問、適合幕僚的角色，但不是一個理想的領導人，若續用林全，總統蔡英文的支持度一定越來越低，雖然現在換林全，對蔡總統權威傷害很大，但不換，以後問題更嚴重。
辜並說，他贊同前總統府資政吳澧培「不換林全，蔡英文沒有明天」的說法。總統不能以上任才一百多天為藉口，「就任一百天前還有四個月，四個月之前甚至還有四年」，「這段時間妳都沒有想到執政後人事嗎？都沒安排嗎？」
國民黨：林內閣失民心 倒閣只是剛好
立法院國民黨團昨也公布民調指出，對內閣不滿意比率是滿意的兩倍，已失民心的林全內閣需要全面改組。國民黨團書記長江啟臣說，以內閣的表現，倒閣只是剛好，但國民黨僅卅五席，未達倒閣提案門檻。若民進黨團也不滿意這樣的內閣，願意推動倒閣，他們將全力配合。他希望林全在中秋假期，好好思考是要全面改組或是不如歸去。
辜寬敏在廣播專訪中還透露，今年大選後，他沒有與蔡總統聯絡過。蔡與民進黨大老是不同的世代，「她不喜歡老人家插嘴，來干涉她的施政。」
被問到蔡與呂秀蓮、游錫堃、蘇貞昌等人保持距離，辜認為，這對蔡施政是負面的，因為一個政體要存在、有影響力，不是一個人執行理念就可以成功，一定要有人民支持，而在人民支持前，內部人的團結與支持，才是第一步。
辜寬敏說，資政、國策顧問是有名無權，但蔡執政已經三個多月了，有人覺得她不要資政、國策顧問，其實多一點支持的人，沒有害處。不過，辜也強調，自己很老了，不會想當資政。
辜並批評，蔡英文找親民黨主席宋楚瑜擔任ＡＰＥＣ特使，目的與用意錯誤，對台灣沒有任何幫忙，宋也不該接受，因為他是親民黨主席，不是民進黨人，「難道沒有更適當的人嗎？」北京不會歡迎宋，宋在ＡＰＥＣ也一定見不到習近平。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 莫蘭蒂來襲 停班停課、交通資訊
- 強颱莫蘭蒂預計8：30陸警 又有2颱形成！
- 亞洲盃奏捷 我射2金1銀1銅
- 〈活動看板〉魏德聖談圓夢
- 09/13 各報重點新聞一覽
- 月餅胸章 玩創意
- 《觀察筆記》因果苦果
- 酒駕罰12萬繳不出 寧住「惡靈古堡」躲警
- 美聯準會理事布蘭納德反對目前升息
- 扯！ 1小時狂加77次油 每次只加「1元」
- 保險公司主管性侵女部屬 偷拍性愛影片威脅
- 海警發布趕時間搭船團圓？東琉航線週三、週四停航
- 衝破2億男身價 陽鬥士變巨人？
- 試辦高齡駕駛檢測 合格率僅7成3
- 「富」爸爸穩軍心 犀登頂
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Speaker meets retiring AIT chairman
- 國軍服裝裝備 斥資50億升級
- 9月及時雨 10月底前供水無虞
- 偷兒還我牛！桃園地景節 表演牛被竊
- 蕭敬騰祝福Yuki&林俊傑 率「獅子」出輯0吵架
- 曾經「鋒」狂 30年傳奇倒敘
- 垂直監測 101大樓PM2.5測站啟用
- 軍備局：新型戰鬥背心可擋步槍彈
- 不關心小孩 名醫爭養敗訴
- 強颱來襲逢大潮中滿潮 防淹水海水倒灌
- 亞洲挑戰盃》錚Q連線 打掛哈薩克
- 救少子化 台大領軍衝教育新南向
- 林俊頴／美麗新世界
- 上班族托特包 大小拆用時尚多元
- 中客醫美減 健檢小增 產業界：看好新南向
- 每頃月省7萬 無人飛機試噴農藥
- 一群餓壞的皮包骨走秀 貝嫂時裝秀挨批
- 陸戰66旅 女射手成「嬌」點
- 健康充電站-尿失禁衛教講座
- 溪頭神木原地保留 移植「二代木 」
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Central Weather Bureau forecasters mull alerts as Typhoon Meranti nears
- 相揪迺菜市 傳統市場送好禮
- 〈愛情軍師團〉9月徵文啟事
- 338隊參賽創新高 永信杯24日開戰
- 無畏肢障更努力 蔣志建獲就業表揚
標題：辜寬敏：不換林全 蔡支持度會更低
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email