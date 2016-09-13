辜寬敏：不換林全 蔡支持度會更低

2016-09-13

〔記者鍾麗華、呂伊萱／台北報導〕前總統府資政辜寬敏昨接受廣播專訪時指出，行政院長林全是優秀的顧問、適合幕僚的角色，但不是一個理想的領導人，若續用林全，總統蔡英文的支持度一定越來越低，雖然現在換林全，對蔡總統權威傷害很大，但不換，以後問題更嚴重。

辜並說，他贊同前總統府資政吳澧培「不換林全，蔡英文沒有明天」的說法。總統不能以上任才一百多天為藉口，「就任一百天前還有四個月，四個月之前甚至還有四年」，「這段時間妳都沒有想到執政後人事嗎？都沒安排嗎？」

國民黨：林內閣失民心 倒閣只是剛好

立法院國民黨團昨也公布民調指出，對內閣不滿意比率是滿意的兩倍，已失民心的林全內閣需要全面改組。國民黨團書記長江啟臣說，以內閣的表現，倒閣只是剛好，但國民黨僅卅五席，未達倒閣提案門檻。若民進黨團也不滿意這樣的內閣，願意推動倒閣，他們將全力配合。他希望林全在中秋假期，好好思考是要全面改組或是不如歸去。

辜寬敏在廣播專訪中還透露，今年大選後，他沒有與蔡總統聯絡過。蔡與民進黨大老是不同的世代，「她不喜歡老人家插嘴，來干涉她的施政。」

被問到蔡與呂秀蓮、游錫堃、蘇貞昌等人保持距離，辜認為，這對蔡施政是負面的，因為一個政體要存在、有影響力，不是一個人執行理念就可以成功，一定要有人民支持，而在人民支持前，內部人的團結與支持，才是第一步。

辜寬敏說，資政、國策顧問是有名無權，但蔡執政已經三個多月了，有人覺得她不要資政、國策顧問，其實多一點支持的人，沒有害處。不過，辜也強調，自己很老了，不會想當資政。

辜並批評，蔡英文找親民黨主席宋楚瑜擔任ＡＰＥＣ特使，目的與用意錯誤，對台灣沒有任何幫忙，宋也不該接受，因為他是親民黨主席，不是民進黨人，「難道沒有更適當的人嗎？」北京不會歡迎宋，宋在ＡＰＥＣ也一定見不到習近平。