衝破鳥籠 民進黨續拚修公投法

2016-09-13

〔記者曾韋禎、涂鉅旻／台北報導〕為落實直接民權、破除鳥籠公投，立法院民進黨團在首度取得國會多數後，將「公投法修正草案」列為最優先法案，但因部分團體仍對通過門檻有意見，雖多有共識，但要完成修法，仍待新會期繼續努力。

民進黨的內政委員會召委陳其邁在今年五二○前，數度排審「公投法修正草案」，並獲多項重大突破。包括廢除公投審議委員會、增加電子連署機制，現行不得將政府投資事項做為公投提案之規定，也予以取消。

在公投門檻部分。提案門檻從千分之五（約九萬四千人）降為萬分之一（約一千八百多人）、連署門檻從五％（約九十四萬人）降為一．五％（約廿八萬人）。

而現行投票率過半、同意票過半的「雙二分之一」通過門檻，民進黨團希望降為同意票多於不同意票，且同意票須達總選舉人的四分之一；但部分團體與時代力量黨團認為不應再有總票數門檻，以致修法陷入停頓，尚未完成審查。

蔡丁貴：民進黨版門檻 可接受

對於門檻爭議，公投護台灣聯盟召集人蔡丁貴指出，現行「公投法」通過門檻太高，任何降低門檻的修法方向，都應被鼓勵，最好是採取簡單多數，但若外界有疑慮，也不反對民進黨所主張的四分之一有效票門檻，「我們可以接受」。

時力：公投門檻 推簡單多數

時代力量立法院黨團總召徐永明則表示，從英國脫歐公投可見，公投是解決主權等重大政策、議題的方式，縱使英國「留歐派」對公投結果震驚，但大多數英人接受公投「相對多數決」的概念，這就是民主潮流。

徐永明說，時力認為公投設門檻「不太必要」，將在立法院會討論時，表達採取「簡單多數」的意見。

兩岸政治協商 須經公投同意授權

此外，民進黨團還把兩岸政治協商的複決機制納入「公投法」。規定兩岸展開政治協商前，須經公投同意授權；且完成簽署的協議文本，須先經四分之三立委出席、出席委員四分之三同意後，再交付公投，同意票須超過總選舉人之半數，才能換文生效。

陳其邁表示，內政委員會在上會期太忙碌了，要處理「不當黨產條例」、「選罷法修正草案」、「集遊法修正草案」等法案；新會期將會優先處理已有高度共識的「公投法」，儘早破除鳥籠，落實直接民權。