林揆今施政報告 立院手語翻譯首登場

2016-09-13

立法院第九屆第二會期今開議，行政院長林全將到立法院進行施政報告並備詢，立院也首度啟用手語翻譯，將全程翻譯林揆施政報告。

立法院長蘇嘉全（左下）昨到立院議場視察議事轉播手語翻譯準備情形。

立院預計明年二月一日起，將手語翻譯擴大到立委與官員的質詢。

（圖文：記者邱燕玲）