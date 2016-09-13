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洪秀柱叫陣：立院焦土杯葛

2016-09-13

〔記者蕭婷方／台北報導〕第九屆立法院第二會期今開議，國民黨昨舉辦立法實務研討會，黨主席洪秀柱在會中指出，民進黨上會期未尊重國民黨，十分惡霸，國民黨立委在立法院要充分發揮戰鬥力，用「焦土政策」大量提案，並利用議事攻防杯葛法案，換取尊重。

國民黨立委林為洲也指出，年輕人對國民黨的支持度很低，十人之中僅一人支持國民黨，建議黨內要再次贏回年輕人的心。洪秀柱則要立委進入校園多溝通；她說，當初黨政退出校園，國民黨就乖乖退出，「現在人家大舉進入」，國民黨至少要進入校園演講，重新贏回年輕人的心。

國民黨本會期規劃九十五項優先法案，包括將陸配取得身分證年限改為四年的兩岸人民關係條例修正草案、勞基法修正草案等，並對一○六年度中央政府總預算案提出刪減重點，包含不當黨產處理委員會、新南向政策等。

洪致詞時，誇國民黨團上會期杯葛法案「擋得漂亮」，也批民進黨挾絕對多數通過不當黨產處理條例，黨員就算千金散去，也不能不明不白被他人抹黑黨產；民進黨完全不尊重國民黨，「沒有尊重的前提，哪來合作的可能」，國民黨團要在立院充分發揮戰鬥力，用焦土政策大量提案，並以議事策略進行攻防，讓民進黨尊重國民黨三十五席的存在。

但國民黨立委柯志恩認為，外界對黨團上會期表現大多認為不及格，主席稱讚讓自己心虛。她直言，上會期很多策略只為催出深藍選票，做法很不理性，反而沒拉住中間選民。

國民黨團總召廖國棟表示，立院現在是國民黨對政府制衡監督的唯一戰場，所以立委有很大責任。廖並強調，沒有黨中央就沒有黨團，黨團與黨中央各自分工。

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  • 國民黨昨舉行立法實務研討會，國民黨主席洪秀柱出席與黨籍立法委員交流。（記者簡榮豐攝）

    國民黨昨舉行立法實務研討會，國民黨主席洪秀柱出席與黨籍立法委員交流。（記者簡榮豐攝）

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相關關鍵字： 國民黨團 杯葛 洪秀柱 焦土政策 立院新會期
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