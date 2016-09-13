| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
強颱莫蘭蒂預計8：30陸警 又有2颱形成！ Visa扮推手 行動醫療支付將上線
 首頁 > 政治

林揆今施政報告：三原則引導新經濟模式

2016-09-13

〔記者羅添斌、呂伊萱／台北報導〕立法院本屆第二會期今開議，行政院長林全今天將向立法院提出施政報告，他在報告中指出，近年來面對全球經濟持續衰退、英國脫歐暨我國經濟動能趨緩、薪資成長停滯、少子女化、人口高齡化、年金財務等危機，政府必須推動改革，行政團隊以「創新、就業與分配」三原則，引導國家新的經濟方向與整體發展模式。

推改革 上任後積極溝通傾聽

林全說，行政團隊自五二○就任以來，積極與各界溝通，傾聽各方聲音，以有效解決問題，對現階段施政重點，遴列重大優先法案，併同「一○六年度中央政府總預算案」送請立法院審議，希望兩院能攜手合作，共同促進民眾福祉，為台灣注入安定與踏實的力量，點亮台灣的驕傲與榮耀。

杯葛林揆報告？國民黨團今定調

不過，國民黨團書記長江啟臣表示，人民對新政府施政已經非常不滿，做為在野黨一定會表達民意。至於是否會杯葛林全的施政報告，江說，今早才會定調。

施政六大重點 驅動創新經濟

林全施政報告的相關重點，包括：在「加速產業升級，驅動創新經濟」方面，將擴大基礎建設投資、推動留才與攬才計畫、鬆綁財經法制。在「健全社會安定網絡，實踐公義新社會」方面，將推動都市更新、強化食安管理、提升長照品質、落實年金改革、促進轉型正義。

在「提升公共建設品質，永續發展新環境」方面，將完備採購法制、穩定能源供需，打造永續環境。在「強化政府管理效能，區域均衡新活力」方面，將改善財政效率、健全國土規劃，促進區域共榮。

在「厚植教育文化內涵，多元族群新平等」方面，將改善教育品質、弭平學用落差、鼓勵多元創意、發展文創產業，促進多元族群融合。在「鞏固國家安全力量，國際兩岸新空間」方面，將提升國防自主、推動兩岸穩定發展、捍衛南海主權。

廣告
  • 行政院長林全。（資料照,記者朱沛雄攝）

    行政院長林全。（資料照,記者朱沛雄攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 施政報告 林全 林全內閣 立法院 總預算
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧泰式打拋豬
香芹濃湯
烤肉備料這樣做
鋁箔紙大哉問
轉寄

標題：林揆今施政報告：三原則引導新經濟模式


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月13日‧星期二‧丙申年八月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.