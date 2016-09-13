林揆今施政報告：三原則引導新經濟模式

2016-09-13

〔記者羅添斌、呂伊萱／台北報導〕立法院本屆第二會期今開議，行政院長林全今天將向立法院提出施政報告，他在報告中指出，近年來面對全球經濟持續衰退、英國脫歐暨我國經濟動能趨緩、薪資成長停滯、少子女化、人口高齡化、年金財務等危機，政府必須推動改革，行政團隊以「創新、就業與分配」三原則，引導國家新的經濟方向與整體發展模式。

推改革 上任後積極溝通傾聽

林全說，行政團隊自五二○就任以來，積極與各界溝通，傾聽各方聲音，以有效解決問題，對現階段施政重點，遴列重大優先法案，併同「一○六年度中央政府總預算案」送請立法院審議，希望兩院能攜手合作，共同促進民眾福祉，為台灣注入安定與踏實的力量，點亮台灣的驕傲與榮耀。

杯葛林揆報告？國民黨團今定調

不過，國民黨團書記長江啟臣表示，人民對新政府施政已經非常不滿，做為在野黨一定會表達民意。至於是否會杯葛林全的施政報告，江說，今早才會定調。

施政六大重點 驅動創新經濟

林全施政報告的相關重點，包括：在「加速產業升級，驅動創新經濟」方面，將擴大基礎建設投資、推動留才與攬才計畫、鬆綁財經法制。在「健全社會安定網絡，實踐公義新社會」方面，將推動都市更新、強化食安管理、提升長照品質、落實年金改革、促進轉型正義。

在「提升公共建設品質，永續發展新環境」方面，將完備採購法制、穩定能源供需，打造永續環境。在「強化政府管理效能，區域均衡新活力」方面，將改善財政效率、健全國土規劃，促進區域共榮。

在「厚植教育文化內涵，多元族群新平等」方面，將改善教育品質、弭平學用落差、鼓勵多元創意、發展文創產業，促進多元族群融合。在「鞏固國家安全力量，國際兩岸新空間」方面，將提升國防自主、推動兩岸穩定發展、捍衛南海主權。