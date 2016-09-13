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立院今開議 政院提32優先法案

2016-09-13

提高對ＵＢＥＲ裁罰、一例一休、裁撤特偵組

〔記者羅添斌、楊淳卉／台北報導〕行政立法政策協調會報昨天晚上達成立院本會期優先審議法案共識，包括提高對ＵＢＥＲ裁罰金額的公路法修正草案、攸關勞工權益「一例一休」及國定假日天數的勞動基準法部分條文修正草案，以及朝野關切的兩岸協議監督條例草案，與裁撤特偵組的法院組織法修正草案等三十二案及預算案兩案，列為優先法案。

行政院發言人童振源昨晚說，行政院與立法院民進黨團達成共識，行政院與民進黨團在會期中會持續討論與協商，適時增減優先審議的重大法案。

建立跨境電商營運規範

三十二項法律案方面，行政院指出，公路法修正草案，主要是提高對ＵＢＥＲ之裁罰金額，這項修正草案與「加值型及非加值型營業稅法部分條文修正草案」，同時列為優先法案，代表政府對建立跨境電商營運規範的重視。

行政院日前也針對防範電信跨境詐騙事件，通過組織犯罪防制條例部分條文修正草案，昨晚的協調會報也將此案列為優先法案。

另與生技醫療相關的有三項法案、社會住宅政策兩項法案、原住民相關法案三案。民進黨團各委員會政策小組近日也就長照法、電業法等部分優先法案，召集各部會首長展開實質討論，確保法案順利推進。

立法院民進黨團昨先召開黨團大會，討論優先法案。黨團總召柯建銘會後表示，立法院今天展開總質詢後，包括總預算付委、大法官及司院正副院長人事同意權等都要處理，待十月底院會結束後，才能夠處理法案。針對廢除特偵組、促轉條例，以及兩岸協議監督條例是否要處理、能走到什麼程度，都要很緊密的安排，才有可能完成。

柯建銘說，現在最大的變數，在於國民黨在不當黨產處理展開後，勢必會升高對立，立院整體氛圍會改變，「處理上還有很多要協商，要有共識，都要跟國民黨、時代力量黨團談」，這個會期最多到十二月底，就算延會，也可能只到明年一月中旬，「監督條例」能審到什麼程度，還是未定之天。

行政院長林全今天將赴立法院進行施政報告及總質詢，在國民黨團可能發動杯葛下，民進黨團也發出甲級動員因應，要讓林全能夠順利走上備詢台。

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  • 立院今開議,行政院長林全將赴立院進行施政報告。（資料照,記者朱沛雄攝）

    立院今開議,行政院長林全將赴立院進行施政報告。（資料照,記者朱沛雄攝）

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相關關鍵字： 一例一休 優先法案 廢特偵組 林全施政報告 立院新會期
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