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納執政直轄市長 府院黨新增溝通平台

2016-09-12

〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院新會期明天開議，為讓政務運作順暢，除現有五大政策溝通平台外，蔡政府擬再新增涵蓋府院黨團與執政直轄市長的整合會報。據指出，此一會報初步敲定每兩週舉行一次，時間在週日下午於總統府舉行，由於下週日正值中秋節連假最後一天，因此會報正式啟動時間尚未決定。

蔡總統上週日邀請行政院三長、立法院正副院長、民進黨黨團總召，以及桃園、台中、台南、高雄等四位執政的直轄市長，就未來各項國政推動、重大政策與法案、地方建設等議題交換意見。

據了解，在上週會議中，府方已就府院黨團與執政的直轄市長整合會報，朝常態化舉行達成初步共識，總統希望在會報中親自與直轄市長、行政院與立法院就施政項目交換意見並溝通說明。

會報參與成員將包括行政院長林全、副院長林錫耀、秘書長陳美伶，及陳菊、鄭文燦、賴清德、林佳龍等四位直轄市長；在立法院部分，則有院長蘇嘉全、副院長蔡其昌、民進黨團總召柯建銘以及新選出的幹事長、書記長等人，此外，民進黨政策會執行長段宜康、立委陳其邁、陳明文等，也將參與會報。

蔡政府目前有五大政策溝通平台，分別是：週一晚間的行政立法政策協調會報、週三上午總統固定與林揆交換意見、週三下午是身兼民進黨主席的蔡英文主持民進黨中常會、週四中午有林全與立委的「便當會」、週五是民進黨黨團大會。

相關人士指出，雖然行政立法政策協調會報中，總統府均有代表與會，且每週三中常會時，蔡總統也與立院黨團幹部、地方執政縣市長一起開會，但是並沒有與行政、立法兩院相關幹部及縣市長同時坐下來溝通的場合，蔡英文若以總統身分親自主持此一會報，對未來府院黨團之間的聯繫整合，將有正面幫助。

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相關關鍵字： 五大政策溝通平台 府院黨 民進黨 蔡英文
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