人物側寫》從質詢到備詢 顧立雄犀利討黨產

2016-09-12

記者楊淳卉／特稿

顧立雄擔任不分區立委才一個會期，就「奉命」接任行政院不當黨產處理委員會主委，然而在黨產會揭牌的初次亮相，卻發生他對記者發飆的事件，引起不小爭議。從立委到官員，顧立雄（見圖，資料照）始終不變的是他好惡分明、犀利的律師性格。

今年二月，還是新科立委的顧立雄首度站上質詢台，就給當時行政院長張善政下馬威，要求行政團隊不要實問虛答，問政表現一點都不像菜鳥。較不為人知的是，顧立雄是少數專心固守一個委員會的立委，當其他立委還忙著穿梭各委員會拚媒體版面時，顧仍選擇待在司法及法制委員會埋首資料，還將各立委一整天的問政重點，悉心記下，為爾後審議法案做足準備。

在轉戰黨產會後，顧立雄將挑起追討不當黨產的重任，他首先面對的挑戰，就是適應從質詢台到備詢台的身分轉換，以及為黨產會年度預算進行辯護。顧立雄坦言，幸虧有幾個月的立委經驗，讓他能體會官員站在備詢台上要耐煩、耐操的感受，「我已經有心理準備」，「既然坐上這個位子，就要去克制容易不耐煩的脾氣！」

顧立雄除了要站在第一線，面對國民黨的強烈對抗，還得背負著回應社會期待的強大壓力，黨產會的一舉一動，更受到外界放大檢視，無論政治、法律、輿論、節奏，方方面面都要周延考量，若稍有不慎，就怕引起無法預期的政治效應。黨產會要如何走完台灣民主的「最後一哩路」？考驗「顧律師」的智慧與決心。