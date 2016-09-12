立院新會期》監督黨產會 藍叫陣 綠備戰
2016-09-12
〔記者蕭婷方／台北報導〕不當黨產處理委員會已於八月三十一日掛牌運作，由於國民黨不滿、並自認遭清算，黨產會勢必成為本會期朝野立委攻防焦點。國民黨團表示，將逐一檢視委員會人事、業務與預算的破洞，質詢不會輕易放過。民進黨立委陳其邁打趣說，「我也會強力質詢不當黨產委員會，因為擔心查案速度太慢」。
陳其邁：我只擔心查案速度太慢
黨產會掛牌以來，國民黨頻頻針對委員會委員的身分、資格出招，委員會職員薪資也遭國民黨大作文章，對於黨產會明年度預算，也有國民黨立委揚言杯葛。行政院長林全上週四與部分民進黨立委進行便當會，會中也討論因應國民黨杯葛的原則與方向，進入備戰狀態。
廖國棟：逐一檢視人事、業務與預算
國民黨團總召廖國棟表示，本會期一定會針對不當黨產處理委員會人事、業務與預算等「破洞」逐一檢視，十三日總質詢時，也會提出質疑。
廖國棟說，目前委員背景偏綠偏得太離譜，經費部分也編列浮濫，「一分一毛都會強力監督」；委員會執行業務也是刻意清算，未來不當黨產條例每個條文爭議都會「法院見」，一定沒完沒了。
民進黨立委李俊俋則表示，重點在於「還財於民」，依「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」，可清查過去政黨與附隨組織的不當財產及其處分情況。李並批國民黨以假資訊公開委員會成員個人隱私，十分不入流。
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