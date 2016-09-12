直言集》總預算攻防 林內閣挑戰才開始

2016-09-12

記者邱燕玲／特稿

挾著國會過半優勢，民進黨在立法院上會期通過了「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」，行政院也隨即成立不當黨產處理委員會，踏出執政後的第一步。但執政步伐邁開後，前頭荊棘遍佈，國民黨自認被「清算」、「追殺」的怒氣，將直接反映在新會期的中央政府總預算案審查上。

新會期是預算審查的會期，林全內閣要拿出執政成績，還得先通過立院預算審查這一關。國民黨早已磨刀霍霍，上會期就通知三十五位藍委，共準備預算刪減提案三千五百案，全力杯葛總預算的架式已擺開。上會期國營事業預算案未過事小，還不致影響施政大局，但總預算若過不了，對林全政府將造成直接衝擊。

民進黨政府上任後，在立院與藍營的溝通，多倚賴前立法院長王金平，林全第一會期到立院能上台做施政方針報告，王出力頗多，但不當黨產條例通過後，朝野氣氛已變，對峙更明顯，王也難有說服藍營的空間，未來朝野的溝通管道要順暢，新政府恐要花上一番氣力。

歷經上一會期的磨合，林內閣與民進黨立委之間有心朝向步伐一致，雖然偶有張景森政委的自走砲發作，或是政策過度傾斜時，綠委總能扮演政策平衡的角色，適時地把執政方向拉回正軌。

至於國民黨，把不當黨產委員會及總預算案列為重點攻擊，似已無法避免，但這樣對國民黨的支持度到底是好是壞，相信國民黨可以自行調查；而國民黨以「過去民進黨在野時，也是這樣杯葛」，來正當化自己現在的手段，卻也忽略「為了什麼」而杯葛，這是誤解杯葛的意涵，也將一再錯失改革自己、重新再起的機會。