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明年總預算 國民黨嗆提3500刪減案

2016-09-12

〔記者陳鈺馥、曾韋禎／台北報導〕立法院新會期將審查明年度中央政府總預算案，立法院國民黨團要求卅五席立委每人提交百件預算刪減、凍結案，共三千五百案，嚴格監督蔡政府，並揚言若民進黨想靠多數暴力通過，「就統統陪你來表決！」

民進黨：勿做非理性鬥爭

民進黨團總召柯建銘回應表示，立法與審查預算是立委的天職，國民黨不該拿政治問題來做非理性的鬥爭；如果國民黨還想再起，就該思考如何面對選民，民進黨會一關一關面對接踵而來的挑戰。

據了解，國民黨不會杯葛週二行政院長林全赴立院施政報告總質詢，政黨質詢火力則將鎖定兩岸關係、中國觀光客議題，未來也可能提出國民黨的年金改革版本。

黨團今早將召開黨團大會，討論新會期運作事宜。

由於國民黨立委居少數，藍營擬以數千項提案，做為與民進黨團協商的籌碼，換取妥協與協商的可能，不讓國民黨所代表的三分之一民意失聲。

國民黨團書記長江啟臣表示，政府每一分錢都要花在刀口上，替人民看緊荷包是在野黨的責任，「提案數量不是重點，質才是重點」，要刪除不合理、浮編的預算，尤其林全內閣表現不佳，民調滿意度低，林全要端出人民吃得到的牛肉，施政報告就不必吹牛皮了。

國民黨團副書記長林為洲指出，民進黨團要釋出善意，國民黨團也代表台灣一部分民意；立院是合議制，多數要尊重少數，民進黨不能贏者全拿，不能再像上個會期一樣，不同意國民黨意見就表決。黨團副書記長張麗善也說，國民黨不會惡意刪減預算，也不會無理杯葛。

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  • 國民黨團書記長江啟臣。（資料照,記者廖振輝攝）

    國民黨團書記長江啟臣。（資料照,記者廖振輝攝）

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