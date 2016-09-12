明年總預算 國民黨嗆提3500刪減案
2016-09-12
〔記者陳鈺馥、曾韋禎／台北報導〕立法院新會期將審查明年度中央政府總預算案，立法院國民黨團要求卅五席立委每人提交百件預算刪減、凍結案，共三千五百案，嚴格監督蔡政府，並揚言若民進黨想靠多數暴力通過，「就統統陪你來表決！」
民進黨：勿做非理性鬥爭
民進黨團總召柯建銘回應表示，立法與審查預算是立委的天職，國民黨不該拿政治問題來做非理性的鬥爭；如果國民黨還想再起，就該思考如何面對選民，民進黨會一關一關面對接踵而來的挑戰。
據了解，國民黨不會杯葛週二行政院長林全赴立院施政報告總質詢，政黨質詢火力則將鎖定兩岸關係、中國觀光客議題，未來也可能提出國民黨的年金改革版本。
黨團今早將召開黨團大會，討論新會期運作事宜。
由於國民黨立委居少數，藍營擬以數千項提案，做為與民進黨團協商的籌碼，換取妥協與協商的可能，不讓國民黨所代表的三分之一民意失聲。
國民黨團書記長江啟臣表示，政府每一分錢都要花在刀口上，替人民看緊荷包是在野黨的責任，「提案數量不是重點，質才是重點」，要刪除不合理、浮編的預算，尤其林全內閣表現不佳，民調滿意度低，林全要端出人民吃得到的牛肉，施政報告就不必吹牛皮了。
國民黨團副書記長林為洲指出，民進黨團要釋出善意，國民黨團也代表台灣一部分民意；立院是合議制，多數要尊重少數，民進黨不能贏者全拿，不能再像上個會期一樣，不同意國民黨意見就表決。黨團副書記長張麗善也說，國民黨不會惡意刪減預算，也不會無理杯葛。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 希拉蕊步履蹣跚影像 大選投變數
- 破紀錄！我國拔河隊囊括世界盃女子組6金大滿貫
- 惠風和暢 國人免費故宮賞摺扇
- 辣妹的喵星人被偷 追一顆「貓頭」逮賊
- 莫蘭蒂變中颱 偏南或穿心明分曉
- 贈與僅天知地知？ 國稅局也知！
- 〈熱門族群〉聚酯絲廠8月營收不好看 長期有靠山
- 去年遭拒入》柯文哲、吳思瑤 昨變運動會貴賓
- 中秋想回家 男爬出養護病房摔死
- 影片曝光 希拉蕊離開911儀式後搖晃腳軟
- 手槍射擊訓練 子彈碎片反彈擊中員警腹部
- 黃子佼入圍金鐘 不敢小覷其他人
- 騎電動機車尋寶 繪製空污地圖
- 單局2K預言出運 高國輝復出首轟解悶
- 秋節烤季到 澎湖小管干1斤千元
- 把妹爭風吃醋變大亂鬥 10人鬥毆2受傷
- 自由廣場》誰說申請入聯不可能？
- 希拉蕊身體不適 健康再引關切
- 軍事採購考量 人命列最優先
- 〈戀愛大智慧〉失戀有感
- 醫師拒台化空污 挺56小時靜坐連署
- 別再用Note7！三星無條件換機、退錢
- 泰勒絲新歌開工 邪神剉咧等
- 北韓若用核武 南韓要讓平壤變廢墟
- 天津代理書記 黃興國落馬
- 〈職場萬花筒〉科系不影響就職發展
- 亞洲挑戰盃》逆轉菲國菜鳥 台灣晉8強
- 書劍集》油價、現金變動與決策想像
- 〈50 Plus〉你想老在哪裡
- 麥克風恐懼症 蔣智賢怕上台領獎
- 全僑盟舉辦重陽敬老 泰樞密院大臣見證
- Visa扮推手 行動醫療支付將上線
- 驚險！老翁醉落台鐵軌道 妻子跟著跳下月台...
- 〈台股青紅燈〉虎頭蛇尾的中信搶親記
- 中國央行行長助理涉貪遭處分 中網友：冰山一角
- 男同志分手反目 互指偷錢藏毒
- 板模工種出特等獎 蜜香紅茶1斤賣12萬
- 中客愛帶大量現金 溫哥華機場3年沒收3億
- 〈折翼少年〉每走一步 都是加分
- 聽見孩子的勇氣！ 聽損兒童音樂會一票難求
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：明年總預算 國民黨嗆提3500刪減案
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分