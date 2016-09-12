立院明開議》住宅法長照法 政院列最優先法案

2016-09-12

先拚民生法案 政院不急推兩岸監督條例

〔記者曾韋禎、李欣芳、鍾麗華／台北報導〕本屆立院第二會期將於明天開議，立法院民進黨團大會與行政、立法政策協調會報今將敲定蔡政府的優先法案。據了解，除了尚未通過的今年度國營事業預算案及明年度中央政府總預算案外，長照法、電業法、住宅法等法案，都會是新會期的重點。至於兩岸協議監督條例草案，政院高層坦言，政院「不會急推」此案。

司院人事案 蔡盼儘速通過

總統府發言人黃重諺表示，蔡總統認為新會期有許多重要法案，其中「住宅法」與「長照法」是新政府在民生法案上最優先項目；新年度的中央政府總預算案、司法院正副院長及大法官人事同意權案等，總統盼行政與立法兩院能夠通力合作，儘速通過。

民進黨團在上會期提出的優先法案，包括因應台南震災的「災害防救法」、反跨國避稅的「所得稅法」、議長記名選舉的「地方制度法」以及「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」，均已完成三讀。其他包括「總統職務交接條例草案」、「集會遊行法修正草案」、「公職人員選舉罷免法修正草案」、「促進轉型正義條例草案」，則經委員會審查通過，準備進行二、三讀。

但「公民投票法修正草案」尚未審畢，「兩岸協議監督條例草案」還沒審查，「長期照顧服務法修正草案」則尚待政院版。

行政、立法協調會報今將敲定廿多項優先法案，政院高層透露，前一會期的優先法案當然會續推，但也坦言兩岸關係陷入冰點，推「監督條例」是要展現執政黨願意溝通的誠意，但不會是主戰場，他強調，政院「不會急推」此案，因兩岸局勢仍未明朗，不少民進黨立委也認為，不必急著推動這項立法。

一例一休 力拚10月底三讀

原擬趕在臨時會通過的「勞動基準法」一例一休案，也是新會期的重點。政院高層表示，沒有正常國家擁有兩套國定假日，一定要誠實面對這個問題；但時代力量與國民黨團對修法仍有意見，政院力拚最快十月底三讀通過一例一休的修法，只是事涉複雜，可能要到十一月才能完成修法，但政院當前推動一例一休的修法態度堅定。

至於原定納入加徵營業稅○．五％做為財源的長照制度，現在暫不考慮加徵營業稅，僅從遺贈稅著手，短期內尚可支應長照二．○之需。

政院高層指出，部分委員期待加速年金改革的進度，這部分會視討論進度而定；而新會期的優先法案還包括「電業法修正草案」，民進黨團總召柯建銘指出，電業法不只是電業自由化，還是產業政策、能源政策、環保政策，攸關非核家園的成敗。