立院明開議》住宅法長照法 政院列最優先法案
先拚民生法案 政院不急推兩岸監督條例
〔記者曾韋禎、李欣芳、鍾麗華／台北報導〕本屆立院第二會期將於明天開議，立法院民進黨團大會與行政、立法政策協調會報今將敲定蔡政府的優先法案。據了解，除了尚未通過的今年度國營事業預算案及明年度中央政府總預算案外，長照法、電業法、住宅法等法案，都會是新會期的重點。至於兩岸協議監督條例草案，政院高層坦言，政院「不會急推」此案。
司院人事案 蔡盼儘速通過
總統府發言人黃重諺表示，蔡總統認為新會期有許多重要法案，其中「住宅法」與「長照法」是新政府在民生法案上最優先項目；新年度的中央政府總預算案、司法院正副院長及大法官人事同意權案等，總統盼行政與立法兩院能夠通力合作，儘速通過。
民進黨團在上會期提出的優先法案，包括因應台南震災的「災害防救法」、反跨國避稅的「所得稅法」、議長記名選舉的「地方制度法」以及「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」，均已完成三讀。其他包括「總統職務交接條例草案」、「集會遊行法修正草案」、「公職人員選舉罷免法修正草案」、「促進轉型正義條例草案」，則經委員會審查通過，準備進行二、三讀。
但「公民投票法修正草案」尚未審畢，「兩岸協議監督條例草案」還沒審查，「長期照顧服務法修正草案」則尚待政院版。
行政、立法協調會報今將敲定廿多項優先法案，政院高層透露，前一會期的優先法案當然會續推，但也坦言兩岸關係陷入冰點，推「監督條例」是要展現執政黨願意溝通的誠意，但不會是主戰場，他強調，政院「不會急推」此案，因兩岸局勢仍未明朗，不少民進黨立委也認為，不必急著推動這項立法。
一例一休 力拚10月底三讀
原擬趕在臨時會通過的「勞動基準法」一例一休案，也是新會期的重點。政院高層表示，沒有正常國家擁有兩套國定假日，一定要誠實面對這個問題；但時代力量與國民黨團對修法仍有意見，政院力拚最快十月底三讀通過一例一休的修法，只是事涉複雜，可能要到十一月才能完成修法，但政院當前推動一例一休的修法態度堅定。
至於原定納入加徵營業稅○．五％做為財源的長照制度，現在暫不考慮加徵營業稅，僅從遺贈稅著手，短期內尚可支應長照二．○之需。
政院高層指出，部分委員期待加速年金改革的進度，這部分會視討論進度而定；而新會期的優先法案還包括「電業法修正草案」，民進黨團總召柯建銘指出，電業法不只是電業自由化，還是產業政策、能源政策、環保政策，攸關非核家園的成敗。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 希拉蕊步履蹣跚影像 大選投變數
- 破紀錄！我國拔河隊囊括世界盃女子組6金大滿貫
- 惠風和暢 國人免費故宮賞摺扇
- 辣妹的喵星人被偷 追一顆「貓頭」逮賊
- 莫蘭蒂變中颱 偏南或穿心明分曉
- 贈與僅天知地知？ 國稅局也知！
- 〈熱門族群〉聚酯絲廠8月營收不好看 長期有靠山
- 去年遭拒入》柯文哲、吳思瑤 昨變運動會貴賓
- 中秋想回家 男爬出養護病房摔死
- 影片曝光 希拉蕊離開911儀式後搖晃腳軟
- 手槍射擊訓練 子彈碎片反彈擊中員警腹部
- 黃子佼入圍金鐘 不敢小覷其他人
- 騎電動機車尋寶 繪製空污地圖
- 單局2K預言出運 高國輝復出首轟解悶
- 秋節烤季到 澎湖小管干1斤千元
- 把妹爭風吃醋變大亂鬥 10人鬥毆2受傷
- 自由廣場》誰說申請入聯不可能？
- 希拉蕊身體不適 健康再引關切
- 軍事採購考量 人命列最優先
- 〈戀愛大智慧〉失戀有感
- 醫師拒台化空污 挺56小時靜坐連署
- 別再用Note7！三星無條件換機、退錢
- 泰勒絲新歌開工 邪神剉咧等
- 北韓若用核武 南韓要讓平壤變廢墟
- 天津代理書記 黃興國落馬
- 〈職場萬花筒〉科系不影響就職發展
- 亞洲挑戰盃》逆轉菲國菜鳥 台灣晉8強
- 書劍集》油價、現金變動與決策想像
- 〈50 Plus〉你想老在哪裡
- 麥克風恐懼症 蔣智賢怕上台領獎
- 全僑盟舉辦重陽敬老 泰樞密院大臣見證
- Visa扮推手 行動醫療支付將上線
- 驚險！老翁醉落台鐵軌道 妻子跟著跳下月台...
- 〈台股青紅燈〉虎頭蛇尾的中信搶親記
- 中國央行行長助理涉貪遭處分 中網友：冰山一角
- 男同志分手反目 互指偷錢藏毒
- 板模工種出特等獎 蜜香紅茶1斤賣12萬
- 中客愛帶大量現金 溫哥華機場3年沒收3億
- 〈折翼少年〉每走一步 都是加分
- 聽見孩子的勇氣！ 聽損兒童音樂會一票難求
標題：立院明開議》住宅法長照法 政院列最優先法案
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email