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質疑黨產買賣涉弊 胡忠信今赴黨產會檢舉

2016-09-12

〔記者楊淳卉／台北報導〕不當黨產處理委員會號召全民舉發追黨產，資深媒體人胡忠信與律師王可富今天上午將赴黨產會，向主委顧立雄提出檢舉，希望儘速傳訊、聲押前國民黨行管會主委林德瑞，調查其所經手之買賣有無背信或被侵占情事，也建議傳喚前總統李登輝、前國民黨大掌櫃劉泰英到場作證。

不過，黨產會發言人施錦芳指出，黨產會職權為行政調查，不包括犯罪偵查，黨產會沒有聲押權，如果是犯罪，只能移請檢察官處理。

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