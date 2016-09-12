大地主棄18趴？劉明新斥抹黑
2016-09-12
〔記者劉力仁／新北報導〕放棄十八％優存後自稱「無趴一身輕」的退休教師劉明新，每月退休金少領近萬元，近日網上出現傳言他是大地主，曾在電台領高薪，不差這一點小錢。劉明新昨在臉書PO文回應，這些都是抹黑造謠，盼各界理性面對問題，一起尋出解決之道，建立永續公義社會。
劉明新表示，他前年開始擔任人民作主教育基金會的常務董事兼執行長，兩年多來只有捐錢，沒有支薪。而且他跟志工們一樣，行腳時的交通與食宿都是自費。
十幾年前，他曾義務在俗稱的「地下電台」主持文化教育的節目，宣揚台灣主體性，但近十幾年來，未在任何電台主持節目，何來「領高薪」？
父親留下農地非建地 未來要種樹救地球
網路文章指稱他老家農地變建地，貧農變大富，他則說，台東老家有父親留下的兩甲「農地」，並非「建地」，現由二弟耕作，他已言明，幾年後要把可分得的五分地「種樹救地球」，他說，惡意做此攻擊的始作俑者，竟是他國中三年的導師，讓他感覺可悲。
籲理性面對改革 廢除或調降十八％
劉明新強調，為了國家財政、子孫未來，年金制度必須徹底改革，任何團體都不該以冠冕堂皇的美麗言詞走上街頭，阻礙改革。十八％的改革須分時、分項來處理，雖然它早年曾有照顧低薪退休軍公教人員的貢獻，但後來卻因執政者的私心，形成不合理的制度，造成國家財政負擔。特別是政務官、黨職併公職及事務官併政務官年資的十八％要先廢，像他這種跨越新、舊制、年資幾乎各半、又領月退俸的人，十八％也應調降或廢除。
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