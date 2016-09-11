蕭新煌：政院魄力不夠 不了解政黨輪替

2016-09-11

〔記者蘇芳禾、李欣芳／台北報導〕政大東南亞研究中心執委會主席蕭新煌昨天出席民進黨舉辦的「二○一六亞洲民主論壇」時，砲轟行政院表現不如立法院，很多人搞不清楚政黨輪替的意義、魄力不夠，「政黨輪替不只是部長換人，或者是把現任的部長換掉，然後把前前任的部長換回來，那個不叫政黨輪替」。

蕭新煌也認為，國民黨沒有不當、不義黨產後才能重生，「窮一點的國民黨，才是一個好的台灣國民黨的開始」。

不只要做事 政院應「做對事」

蕭新煌表示，政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例能通過靠立法院，很多新法令、轉型正義也要靠立法院。而行政院對政黨輪替好像還不完全很了解，行政院可能認為做事就做事，但應該要「做對事」，這才是政黨輪替。「政黨輪替是政治的政黨輪替，不是行政的政黨輪替」。

轉型正義 一定要堅持

他舉最近兆豐案為例表示，政黨輪替是指要改變過去不對、不好、不良的，牆要打掉、壁紙要弄掉，如果連壁紙都不拆換，政黨輪替意義就不足。

對於轉型正義，蕭新煌強調「一定要堅持！」不能只靠總統蔡英文，行政院要更能直接民主、公民參與。民進黨不應該心存僥倖，認為公民社會可摸頭，摸頭、見面、傾聽都沒用，要對話，且把公民社會意見納入行政決策。

在論及台灣民主時，蕭新煌也說，台灣與中國已經結束內戰關係，目前要轉為民主的競爭；雖然不知道兩岸未來會如何，「但至少要我們先獨立再說」，如果沒有獨立地位，台灣民主一定會垮台；尤其接受中國統一，一定會完蛋。

蕭新煌也點名政務委員張景森，愛講話、不能謀定而後動。行政院發言人童振源受訪說，尊重評論。張景森則回應「謝謝指教，我沒有特別的回應。」