看問題》政治不應凌駕安全要求
2016-09-11
記者羅添斌／特稿
國安局編列二千五百萬元預算採購總統「安全防護車」，連日來引發朝野關切，這項原本應是專業安全考量的採購案，卻在部分人士不明實情及刻意的政治渲染下，扭曲了安全防護車採購案的原意。
大選期間，國安局特勤中心為執行總統大選維安，為各組正副總統候選人提供Land Rover車，擔任候選人走訪全台各地的座車使用。選舉結束，國安局則依法提供現任正副總統維安所需的相關安全裝備，其中包括日常搭乘車輛，以及評估有提高維安防護層級時搭乘的「安全防護車」，以維護國家元首的安全。
無論是哪一位候選人當選，總統座車必然面臨更換，而使用多年的總統安全防護車，也因超過使用年限，必須加以換新。因此，國安局先採購了AUDI A8L型車，做為正副總統日常座車，接著為總統特殊維安需要，在明年採購同一車廠的安全防護車，日常座車與安全防護車的任務不同，也無衝突。
連日來有部分人士指稱，蔡英文上任百日就換三輛車，更冠上「富家女的任性」等語，其實這些都是在刻意政治渲染，以政治言語扭曲了安全專業考量，試問，若總統大選結果是由其他政黨候選人當選，國家同樣要提供日常座車及安全防護車，難道就會變成「任性的富家公子」了嗎？
李登輝、陳水扁及馬英九任內，國家提供的安全防護車，價格都在一千三百萬至二千三百萬元之間；明年要採購的新型安全防護車，國安局編列了二千五百萬元採購經費，是以最頂級、全配備的方式來編列經費，台灣需不需要全配備的頂級安全防護車，或有可討論空間，但不應以政治言語凌駕在安全專業之上，才是成熟民主政治的表現。
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