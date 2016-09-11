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總統安全防護車 車齡過久須汰換

2016-09-11

李扁馬都有配置

〔記者羅添斌／台北報導〕國安局明年度預算編列一筆二千五百萬元經費，計畫購置一輛總統「安全防護車」，引起各界關切。據指出，基於維護總統安全考量，在前總統李登輝、陳水扁、馬英九任內，國安單位都會同時配置總統座車及安全防護車，這次是因為現有的安全防護車已超過七年的使用年限，因此編列經費採購並汰換舊車。

現役防護車 全逾7年年限

資深官員指出，競選期間使用的車輛與正副總統上任後使用車輛，不能劃上等號，外界稱蔡英文從選舉開始換了三輛車的說法，並不正確。總統大選期間配給各組正副總統候選人使用的Land Rover，選舉結束後，為發揮最大的經濟效益，分別配置在北、中、南、東地區，提供包含卸任總統、副總統在內的安全維護對象，在進行勘災、訪視、慰問時，適時的調撥使用。

至於總統部分，資深官員說，在任的國家元首，安全維護必須以最高規格來處理，因此除了日常座車外，也會配置同一車款、但具有高規格安全防護功能的「安全防護車」，一旦國安單位研判或接獲危安情資時，特勤人員就會要求總統改搭「安全防護車」，以降低發生危安事件風險。

國安局上週已向多位立委說明，為何需編列二千五百萬元經費採購總統「安全防護車」。相關立委透露，安全防護車須與日常座車為同一車款，才能防範有心人士的危安動作，正副總統車隊採用的是AUDI A8L，在今年四月交貨，國安局因此需在明年採購同車型、高安全規格車款的安全防護車。

立委並透露，由兩蔣開始，包括前總統李登輝、陳水扁、馬英九執政期間，國家元首的座車，都是以一般座車與安全防護車交互使用的模式處理。以李前總統為例，除座車外，國安單位分別在一九九五年及一九九九年，分別購置具有防彈功能的凱迪拉克車款安全防護車；陳水扁任內，由於凱迪拉克安全防護車車齡已屆汰除年限，先後購置林肯、ＢＭＷ、林肯等三輛安全防護車，價格在一千三百萬至二千三百萬間。馬英九任內，國安單位同樣讓這三輛安全防護車隨時待命執行座車任務。

資深官員指出，安全防護車有防彈安全係數的考量，但隨著服勤日久、車齡越高，車輛安全係數就會下降，國安局是以七年為期限，期限過了就應汰除。

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  • 歷任總統安全防護車一覽表

    歷任總統安全防護車一覽表

  • 總統蔡英文座車奧迪A8L，國安局明年度編列預算，計畫購置一輛同款奧迪A8L當作總統安全防護車。（資料照，記者張嘉明攝）

    總統蔡英文座車奧迪A8L，國安局明年度編列預算，計畫購置一輛同款奧迪A8L當作總統安全防護車。（資料照，記者張嘉明攝）

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