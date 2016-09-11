段宜康：央廣賤租錄音室給中媒 變相協助對台統戰

2016-09-11

〔記者彭琬馨／台北報導〕以對中國廣播、說明政府政策為主的中央廣播電台，遭立委批評淪為「中國對台的統戰基地」。民進黨立委段宜康昨日指出，前政府所任命的央廣總台長賴祥蔚將錄音室低價租給中國廣東衛視製播「直播全球」節目，等於是變相協助對台統戰。

央廣：自籌財源 無立場考量

央廣發言人羅秋香回應說，央廣有自籌財源的壓力，需要靠租用設備來籌募資金，「誰捧著錢來找我們就租給誰，沒有立場的考量」，她說，如果政府能提供多一些援助，應該就可以避免類似情況出現。

雖政黨輪替已逾百日，但中央社、央廣等國家媒體的主要人事，目前仍由前政府的人馬在任。

中媒租棚 兩小時包套僅收9千

段宜康昨指出，央廣的問題真的很大。例如賴祥蔚長期低價廉租錄音室給中國廣東衛視製播「直播全球」，邀請藍營名嘴唐湘龍等人擔任評論員。

他出示租賃契約指出，二○一五年三月到六月間，央廣將攝影棚以每週兩次、每次兩小時、每次新台幣九千元的價格，租給深圳江情文化傳媒有限公司，提供廣東衛視製播「直播全球」。錄製完畢後，央廣還負責剪輯、攝影，並上傳到百度雲。

段宜康表示，央廣出租攝影棚四小時公定價是二．二萬元，包含導播、助理導播與攝影三位技術人員，其他包括剪接、後製或其他需求，都要另外收費；竟然兩小時只收九千元，就包套服務到家，當然是低價賤租。

段宜康說，直播全球節目內容多為熱門政治話題，例如南海仲裁出爐後，唐湘龍就大談中國不必理會，或在國台辦主任張志軍訪台時強調，超過半數台灣民眾歡迎張志軍來台，這等於是拿台灣的資源，替中國大做政治宣傳。

段宜康諷刺，央廣過去擔負對中國心戰喊話的任務，現在反而協助中國對台統戰，「還真是兩岸和平進展的樣板」。

賴祥蔚昨晚於臉書表示，央廣就是對全世界行銷台灣的基地，數十年如一日；到底誰在「統戰」誰，只要收聽央廣節目就見分曉。

唐湘龍受訪時僅推稱自己沒上過這個節目，便匆匆掛斷電話。

董事長曠湘霞滿65歲 應援例交棒

央廣將於十四日召開董事會，段宜康也指出，現任董事長曠湘霞早在二○○九年就曾任央廣董事長，二○一一年由張榮恭接任，不過政院於二○一四年發函央廣，強調「董事長不得逾六十五歲」，張因此在二○一五年一月年滿六十五歲時去職。段表示，二度回鍋的曠湘霞已於八月十八日「歡慶六五華誕」，該援例儘速交棒。