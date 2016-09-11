蔡：兩岸應放下包袱 展開良性對話

2016-09-11

視察金門小三通

〔記者吳正庭／金門報導〕總統蔡英文昨天視察金門指出，從小三通經驗可以印證，只要兩岸前瞻未來發展、展現善意互動，就可以擱置爭議、求同存異；她呼籲兩岸應放下歷史包袱，展開良性對話，造福兩岸人民。

蔡英文昨在金門水頭碼頭通關大樓聽取陸委會主委張小月簡報後，有感而發表示，當年她擔任陸委會主委，該通關大樓是陸委會第一筆，也是最大一筆以公共工程預算支應的經費。

蔡英文指出，小三通開啟兩岸阻隔五十年的正常往來，為大三通奠定深厚的基礎，小三通是兩岸關係重要的里程碑，由小三通可以印證，兩岸之間只要能前瞻未來發展，展現善意互動，雙方就可以擱置爭議，求同存異，共同為兩岸人民謀求福祉，創造兩岸的和平新局。

她說，兩岸關係是承先啟後的歷史工程，就像她在五二○就職演說中指出，尊重一九九二年兩岸、兩會會談的歷史事實，呼籲兩岸應放下歷史包袱，展開良性對話，造福兩岸人民。

首赴前線金門勞軍 慰勉官兵

蔡英文指出，金門對兩岸和平穩定關係具有重要歷史意義；十五年來，從小三通累積的豐碩成果，深切期許兩岸關係從小三通歷史經驗中，前瞻兩岸關係的未來，堅持兩岸的和平往來和善意互動，持續推動兩岸關係和平穩定發展。

蔡英文首次以三軍統帥身分至前線金門勞軍，昨天上午先至兩棲偵察營驗收蛙人戰技，並至金防部鑑潭山莊與防區官兵餐敘，致贈加菜金；下午至瓊林村蔡氏宗祠上香、視察小三通建設，並至「總兵署」體驗「博狀元餅」活動。