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一週大事 （9月4日至9月10日）

2016-09-11

國內：

●富邦金控子公司富邦育樂七日與義大職棒公司簽署合作備忘錄，以二．八億元入主義大犀牛隊。

●勞動部基本工資審議委員會八日敲定，月薪自明年起調漲五％至二萬一○○九元；時薪自十月起先由一二○元調為一二六元，明年再調至一三三元。

●行政院八日宣布，自明年起刪減月領二萬五千元以上的退休人員三節慰問金，停發人數約十五．六萬人，省下八．七億元。

國外：

●香港第六屆立法會六日改選，泛民主派連同本土、自決陣營取得七十席中的二十九席，保住「分區直選議席過半」與「整體議席三分之一」的兩種否決權。

●美國總統歐巴馬八日在寮國首都永珍舉行的東南亞國協領袖峰會警告中國，不能無視常設仲裁法院（ＰＣＡ）有關南海主權爭議的仲裁結果，並強調仲裁具約束力。

●北韓在九日建國六十八年國慶當天，於咸鏡北道進行第五次核試，約達廣島原爆七成威力，為歷來之最。

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標題：一週大事 （9月4日至9月10日）


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