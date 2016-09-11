《星期專論》 留得青山在 不怕沒柴燒

2016-09-11

◎王景弘

「留得青山在，不怕沒柴燒」這句俗語，確實很消極、很洩氣，但論客觀形勢與施政的輕重緩急，那卻是台灣所處國際困境的寫照，也是蔡英文政府「維持現狀」的通俗註解。

鞏固主權 留住青山

「青山」指台灣的主權、獨立國家地位，與中華人民共和國不相隸屬的事實。因為馬英九政權屈從北京，接受「一個中國」的框架，台灣的國家主權地位不斷流失，蔡英文新政府的「維持現狀」，就是要先鞏固主權，留住青山。

許多台灣意識強烈的人士，對「維持現狀」望文生義，做許多延伸的辯詞；也有些社團急於尋求台灣國家正常化，要求政府立即以台灣之名，正式申請加入聯合國；前者是不應有的誤解，後者是不瞭解其可行性和政府動作的後果。

「台灣」從來沒有聯合國會籍；「中華民國」代表「中國」做為聯合國會員，但其代表權已在一九七一年被中華人民共和國取代；「中華民國」在台灣民主化之後，政府的性質與代表領域已經徹底改變，台灣應有權參加聯合國；這些都是事實。

一個中國 框住台灣

問題在參加聯合國有何益處、在聯合國現行結構與章程下加入聯合國的可能性、在現有國際局勢下，台灣由政府正式行文以台灣之名申請入會，會發生何種不測的後果。

台灣或「中華民國」在聯合國沒有代表權已經四十五年，這是不正常現象，但國家的條件及事實並未消失，只是缺少國際社會普遍承認。加入聯合國有一舉取得國際社會承認的作用，但中國既能用「一個中國」框架阻礙國際承認台灣，它更可動用安理會常任理事國的否決權，阻止台灣入會。

李登輝總統執政時代，便曾委託過美國擔任過聯合國代表、副代表級人物，對台灣或中華民國加入聯合國的可行性進行研究，結論是不可能，或如果中國態度不改變，便無可能。

陳水扁政府並不敢用台灣或中華民國名義，正式致函聯合國秘書長，要求加入聯合國；他在獨派強大壓力下，拐個彎在二○○八年大選前搞「以台灣之名加入聯合國」公投，但此舉已超越美國紅線，受到華府強大壓力，也讓馬英九塑造美國希望他當選的印象。

美畫的紅線 就是維持現狀

美國畫的紅線就是「維持現狀」，其明確定義在民進黨執政時，便曾由美國在台協會對蘇貞昌、游錫堃、謝長廷說明。二○○六年四月十四日，楊甦棣告訴游錫堃，兩岸「維持現狀」很重要，此意即：中華人民共和國不能用武，和台灣不採取破壞穩定的行動。「台灣宣佈獨立，或改變憲法之主權條款規定，將超越紅線，改變現狀。」

二○○七年三月十九日， 楊甦棣也警告蘇貞昌，兩岸任何一方試圖改變現狀，美國都認為事情嚴重；陳水扁總統公開談話牴觸他的「四不」承諾，便有改變現狀的問題。美國認為憲政改革和「以台灣之名入聯」公投這些涉及主權的敏感問題，都違反「四不」的承諾。

同年十二月中，美國在台協會理事主席薄瑞光帶白宮國家安全顧問萊絲給陳水扁的書面訊息到台北，對陳水扁政府決定推動「以台灣之名入聯」公投「深感遺憾」，並認為這項公投「不應舉行」。

薄瑞光也會晤民進黨總統候選人謝長廷，要求他在競選中避免挑釁性或「獨立取向」之步驟，並希望謝長廷勸扁政府避免此類言行；如果陳水扁使用煽動性語言談主權，謝應與他保持距離。

這些底線與定義，並沒有改變。民進黨已有上次執政的教訓，不能再犯錯。

當然，本土派不滿意台灣「非正常國家」的狀態，不難理解，台灣人民也有權推動正常國家運動，宣傳及主張以台灣之名做為聯合國會員，美國並不過問。

但政府的行動有它的責任與後果；總統或外交部長即使正式行文聯合國，申請以台灣名義加入聯合國，也不能成功，卻先衝撞美國的紅線，徒然招惹困擾，影響本土政權執政的穩定。

「不正常國家」絕不是人民樂意的選擇；沒有任何成功希望的無謂衝撞，也非新政府執政的要務；處此困境，人民推動國家正常化及入聯，政府鞏固主權現狀，把改革與發展當優先，以待轉機，這就是「留得青山在，不怕沒柴燒」。（資深新聞工作者）