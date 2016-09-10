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警察特考雙軌制惹議 監委促改進

2016-09-10

〔記者施曉光、黃邦平／台北報導〕監察委員包宗和、王美玉針對警察特考雙軌制爭議進行調查後發現，國家考試制度中，只有警察特考有內外雙軌制設計，不僅應試專業科目迥異，也難落實公平錄取標準，而且雙軌制的錄取比率懸殊，都引發公平性的爭議，行政院應督促所屬檢討改進。這份調查報告已經監院內政及少數民族委員會八日通過，將交由考試院會同行政院促請所屬部會檢討改善。

考選部：配合用人機關檢討研議

對於監委的意見，考選部表示，監委發現的問題與考選部的看法非常接近，但涉及問題很多，考選部比較能著力檢討的部分是考科，警專定位、用人機關缺額等都不是考選部職權，需要與相關機關一起檢討研議。

調查報告指出，警察特考內外軌考科迥異，無法落實公平取才，也不利警察執行犯罪偵查工作，外軌考試多以刑法、行政法、行政學等基本法學科目為主，未納入警察情境實務、警察法規、警察政策與犯罪預防、偵查法學與犯罪偵查等相關類科警察專業科目。

監委進一步指出，警察特考三等內軌考試因為有較高錄取率，成為部分四等外軌人員的升遷捷徑，淪為暫行性跳板，而且內軌考試未限制重複報考，也成為部分自願離退警職人員的回鍋巧門，不利警力培育穩定及警務向心力，引起社會觀感不佳。

考選部則說，警察特考雙軌制最常被詬病的是內軌制的錄取率可高達九十四％，與外軌制的錄取率相差懸殊，但只有警專畢業生可報考，用人缺額也是內政部開出來，檢討議題不光是考科，恐怕還要包括警專定位、用人機關需求等。

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  • 監察委員包宗和針對警察特考雙軌制引發爭議做議案報告調查。（記者王藝菘攝）

    監察委員包宗和針對警察特考雙軌制引發爭議做議案報告調查。（記者王藝菘攝）

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