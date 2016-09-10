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小學生麻辣提問 唐鳳：我沒變性

2016-09-10

行政院延攬網路創業家唐鳳擔任政務委員，將在十月一日就任。由於唐鳳過去曾進行跨性別宣告，她昨透過虛擬實境ＶＲ科技的連線與中小學生對話，有小學生麻辣提問，妳為何要變性？唐鳳則說：「我其實沒有變性啊！我一直都是我自己的樣子啊！」

至於為何在政務委員人事資料性別欄填「無」？唐鳳打比方說，如果你去南非，入境時對方要求你一定要勾選是白人或黑人才能入境，你就勉強勾，但你其實希望他們的法院承認有黃種人。

（圖：取自唐鳳YouTube，文：記者李欣芳）

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  • 準政委唐鳳（取自唐鳳YouTube）

    準政委唐鳳（取自唐鳳YouTube）

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