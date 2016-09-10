溝通施政 林揆積極會縣市長
2016-09-10
搶救支持度
〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長林全上任即將屆滿四個月，他近來展現明快的決策風格，繼前天拍板定案自明年起大砍退休公教人員三節慰問金後，昨與民進黨嘉義縣長張花冠、基隆市長林右昌會面，溝通新政府推動中的長照政策與社會住宅等議題，動作積極。執政百日前後，民調顯示林揆的不滿意度超過滿意度，政院高層昨評估，林全近來的支持度已回穩。
昨會張花冠林右昌 聽取建言
新政府正積極推動長照政策，要建構社區完善的長照體系，據了解，張花冠昨向林全表示，嘉義縣人口老化嚴重，長照問題值得重視，但新政府的長照政策規劃，過去集中於由中央來主導，不見得能完全切合地方的實地需求，應該反過來由地方政府來主導，以符合地方的實際需求。林全對張花冠的建議，表達將進一步了解、評估。
林右昌與張花冠昨是在行政院與林全餐敘。林全幕僚表示，林揆未來將持續與各縣市首長以餐敘或茶敘等形式會面，就新政府推動的施政以及地方建設等議題交換意見，且不限於民進黨籍縣市長。
林全近來處理許厝分校遷校爭議，大砍退休公教人員三節慰問金、因應中國客來台減少衝擊要提振台灣觀光業、與各社會團體面對面座談等，都展開明快作風。
施政兩大主軸 清理舊政府遺緒、推改革
行政院高層指出，林全當前的施政，是以清理舊政府的遺緒、提出改革願景為兩大主軸，兆豐銀紐約分行涉及洗錢疑雲遭美國重罰的爭議，就是在清理舊政府的遺緒，而砍退休公教人員的三節慰問金、基本工資的調高以及要加速提出年金改革版本，則是展現改革願景。
政院高層說，以年金改革為例，由於有多數民意的支持，因此，政府將不畏爭議，堅持改革，未來也將加速推動年金改革。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 蔡友才涉案情節升高 檢認定「從頭到尾都知情」
- 兆豐案蔡友才4度應訊 深夜300萬元交保
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Firefighters protest being forced to handle animals
- 一銀案後首次資安金檢 先查產險
- Fed官員暗示最快今年升息 美股重挫
- 傑克躍上Tod’s看板 入駐義大利─拍攝賓漢愛上義鄉 想移民當故鄉
- 捕蜂捉蛇 吃不「消」
- 微小說 蜜語
- 12年終有影 國家電影中心規模縮水簽約
- 蔡友才、王起梆兆豐案交保 面色鐵青離開北檢
- 夜深了 台南海安路塌陷現場還在搶修
- 兆豐案 蔡友才王起梆交保
- 捷運延伸路竹 花媽催中央拍板
- 兆豐案 檢疑蔡友才從頭到尾都知情
- 美股賣壓湧現 歐股收黑
- 威廉拍電影 屁屁吃香 阿緯力挺 砸老本包場
- 高志鵬促體壇改革 再提足協欠錢事
- 超級花園 自備90萬起 送裝潢冷氣
- Hermes伊人視界 身入柔美女裝─透過視覺.聽覺.嗅覺 演繹秋冬新品 展現精湛工藝
- 桂綸鎂背陸弈靜闖《森林》 少穿一件好親密
- 世界盃》我女棒遭完封 今須勝加搶冠軍門票
- 機捷年底可望通車 市府將辦試乘
- 台南放晴了 球場補紅土逾140包
- 台鐵豐富站今通車 拚雙鐵輕旅
- MLB》界外球判暴投 喬伊斯又惹議
- 中秋連假 台鐵工會抗議強迫加班
- 芳香日日 轉念
- 陳仕朋出手「很像陳偉殷」
- 歐巴馬揚言推新制裁 懲罰北韓再核試
- 油價重挫 獲利回吐賣壓出籠
- 假處分獲准 農林29日不得全面改選董事
- 基因解密 長頸鹿分4種
- 供需失衡擴大 房市短期恐難回春
- 提前暖節 老外型男為寒士們上菜
- 長照計畫2.0 苗縣長盼獲更全面照顧
- 熱帶性低壓可能成颱風 預計下週影響台灣
- 私主張 生命清單
- iPhone7沒新意 蘋概股軟趴趴
- 中客團火燒車案 駕駛蘇明成可能列殺人被告
- 47宗教團體 獲低碳認證
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：溝通施政 林揆積極會縣市長
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分