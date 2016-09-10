溝通施政 林揆積極會縣市長

2016-09-10

搶救支持度

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長林全上任即將屆滿四個月，他近來展現明快的決策風格，繼前天拍板定案自明年起大砍退休公教人員三節慰問金後，昨與民進黨嘉義縣長張花冠、基隆市長林右昌會面，溝通新政府推動中的長照政策與社會住宅等議題，動作積極。執政百日前後，民調顯示林揆的不滿意度超過滿意度，政院高層昨評估，林全近來的支持度已回穩。

昨會張花冠林右昌 聽取建言

新政府正積極推動長照政策，要建構社區完善的長照體系，據了解，張花冠昨向林全表示，嘉義縣人口老化嚴重，長照問題值得重視，但新政府的長照政策規劃，過去集中於由中央來主導，不見得能完全切合地方的實地需求，應該反過來由地方政府來主導，以符合地方的實際需求。林全對張花冠的建議，表達將進一步了解、評估。

林右昌與張花冠昨是在行政院與林全餐敘。林全幕僚表示，林揆未來將持續與各縣市首長以餐敘或茶敘等形式會面，就新政府推動的施政以及地方建設等議題交換意見，且不限於民進黨籍縣市長。

林全近來處理許厝分校遷校爭議，大砍退休公教人員三節慰問金、因應中國客來台減少衝擊要提振台灣觀光業、與各社會團體面對面座談等，都展開明快作風。

施政兩大主軸 清理舊政府遺緒、推改革

行政院高層指出，林全當前的施政，是以清理舊政府的遺緒、提出改革願景為兩大主軸，兆豐銀紐約分行涉及洗錢疑雲遭美國重罰的爭議，就是在清理舊政府的遺緒，而砍退休公教人員的三節慰問金、基本工資的調高以及要加速提出年金改革版本，則是展現改革願景。

政院高層說，以年金改革為例，由於有多數民意的支持，因此，政府將不畏爭議，堅持改革，未來也將加速推動年金改革。