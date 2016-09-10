南市議長補選 民進黨內初選僅賴美惠登記

2016-09-10

在野黨群龍無首 賴可望順利過關 回鍋議長

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議長出缺將進行補選，民進黨團黨內初選昨天截止登記，只有前議長賴美惠一人登記，下週一召開黨團會議確認後，賴美惠將成為民進黨提名人選。而在前議長李全教被判議員當選無效後，在野黨目前群龍無首，這場補選幾乎勝負已定，賴美惠可望順利過關，回鍋再擔任議長。

台南市議會昨天也收到法院送達的李全教當選無效判決書。代理議長郭信良表示，下週一將邀集議會各黨團協商召開程序委員會，決定召開臨時會補選議長的日期。

至於議長接替人選，民進黨團已進行初選登記。總召林宜瑾表示，昨天中午截止登記後，只有賴美惠一人登記參選，黨團將於下週一召開黨團會議，針對黨內人選進行最後確認，在人選確認後，會正式召開記者會公布民進黨議長提名人選，同時也將行文中選會，辦理王峻潭議員遞補事宜。

獲台南市長賴清德支持的賴美惠，本週一率先完成黨內登記，當天共有十一位黨團成員陪同出席，加上未出席的賴系議員，估計至少掌握十六席以上，已逾黨團半數，賴美惠將篤定代表民進黨參選議長補選。賴美惠說，若獲提名將全力以赴，爭取在野黨支持，贏得最後勝利。

國民黨：與無黨籍共推人選

國民黨團則遲遲未推出人選，書記長蔡育輝表示，下週也將召開黨團會議，將以勝選為最大考量，尋求與無黨籍議員合作共推最適合的人選。

台南市議會現有五十五席，在民進黨籍的王峻潭遞補議員後，民進黨團將有廿六席，國民黨及無黨籍共廿九席。這次南市議會議長補選，將適用地方制度法新修訂的「李全教條款」，採記名投票，一般認為這對民進黨較有利，民進黨只要再爭取二席無黨籍議員的奧援即可過半當選。