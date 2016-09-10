段宜康：政務官無法配合年金改革 請離開

2016-09-10

〔記者涂鉅旻、曾韋禎／台北報導〕國家年金改革會議決議從「年金制度架構」進入實質討論。卻因退輔會主委李翔宙、國防部副部長李喜明反對直接先從「給付」談起，遭民進黨立委段宜康質疑是配合反改革團體的杯葛行動。

質疑李翔宙李喜明 配合反改革團體杯葛

對於段的質疑，李喜明昨表示「沒有回應」。退輔會副主委李文忠則緩頰，李翔宙意見不同的只是討論順序，而非不同意改革內容，不該被解讀是反改革。

李喜明表示「沒有回應」 退輔會緩頰：非反改革

民進黨立委羅致政指出，軍人有其特殊性，即使下班也還是在部隊，休假狀況不穩定，的確要特別處理。國防部及退輔會有不同看法，只是反映軍人職業特殊性。

年改會前天召開第十二次會議，針對未來年改議題之排序進行討論。民間代表、學者多主張優先討論給付問題，但軍公教代表希望能先討論基金經營績效，場面一度火爆。李翔宙與李喜明則表示，應先討論年金制度的架構，若直接先談給付會是「本末倒置」。

最後表決時，支持先討論基金經營績效的軍公教代表，都轉而支持先討論年金制度架構，僅八位民間代表支持先討論給付。結果以二十二票對八票，決議從「年金制度架構」開始進入實質討論。

段宜康前晚在臉書形容這是政府代表倒戈，「愛當官又反改革的人，我們為什麼還要容忍他們？」他昨又召開記者會指出，許多民間代表希望先討論給付問題，因為這就是年金制度最核心的內容；但反改革團體不斷拖延、杯葛議事，李喜明、李翔宙卻去附和杯葛的聲音，舉手支持先討論年金制度架構，甚至還有部會推派事務官出席。

他強調，既然是民進黨政府的政務官，就該追隨政府價值，支持推動改革；若搞不清自己角色，就應自行離開。

立委王榮璋：不應只看到所屬部會立場

身兼年改會委員的民進黨立委王榮璋則對李喜明與李翔宙在年改會發言指出，政府部會是一體的，不應只看到自己或所屬部會立場，應看到整體改革需求、期盼與目標。

王榮璋表示，應先訂下改革目標，如各界對改革結果有共識，要調整架構會比較容易。否則僅是天馬行空地講，恐流於各說各話、拖延時間。

民進黨立委陳亭妃認為，年改會能夠透明公開，就是要讓各種不同意見充分表達，藉由各式各樣衝擊，看到不同需求；身為政府代表，其發言當然也會呈現單位的立場。