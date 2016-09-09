蔣萬安服務處設在區黨部 被指公私不分

2016-09-09

蔣：該處僅作法律服務據點

〔記者鄭鴻達／台北報導〕國民黨立委蔣萬安於台北市中山區長春路五號的服務處，被民眾投訴，指與民眾服務社及國民黨中山、大同區黨部重疊，產權為黨營中投公司旗下欣光華公司所有，疑涉「公私不分」。蔣萬安回應，該處主要是中山區黨部，僅作為便民的法律服務據點。

民進黨立委鄭運鵬指出，這是國民黨內部的黨部、民代公私不分的問題，像民進黨的黨部就是黨部，服務處就是服務處，這是民進黨的原則。若黨產跟個別公職辦公室分不清，會有黨務不中立的問題，提名、初選時會被質疑。

徐永明籲藍營政治人物自清

時代力量立委徐永明認為，蔣萬安的狀況非個案，既然不當黨產處理條例已成為法律，國民黨與其尋求釋憲，不如先行自我檢討，對該黨的政治發展也比較好。藍營政治人物也應先自清，檢討所使用的政治資源中，是否有與黨產有重疊，有用到黨產的地方就應切割或凍結，除為了觀感，另方面也是避免法律疑慮。

蔣萬安則解釋，中山區服務處位於新生北路二段，乃自行承租，而長春路五號一直都是黨部使用，為服務該區域民眾，他在該處提供免費法服及服務、陳情案件收案，避免民眾大老遠跑到新生北路二段，對於產權問題，會再進一步了解。