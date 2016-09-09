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退出年改會後 全教總：分區說明、國是會議不缺席

2016-09-09

〔記者林曉雲／台北報導〕全國教師工會總聯合會宣布退出年金改革委員會後，年改會副召集人林萬億表達「非常遺憾與挫折」，盼全教總留在年改會，全教總昨則聲明強調退出不是故作姿態，而是因全民對年改會的表現也「非常遺憾與挫折」，完全執政的民進黨須負起完全責任，全教總將持續監督政府、監督年金改革，未來的分區說明、國是會議，全教總也都不會缺席。

全教總並強調，未來更將與社會各界對話，也會對國會議員展開遊說，期盼立院支持真正共存共榮、年金永續的改革內容。

全教總理事長張旭政昨表示，依照政府年金改革進程，年金改革委員會後，還要進行分區說明、國是會議，行政院才會據以產生法案版本，全教總退出功能不彰的年改會後，未來的分區說明、國是會議，全教總均不會缺席，也鼓勵各界踴躍參加，一起監督年改會與政府。

張旭政認為，年改會僅為諮詢性質，不能代表所有社會聲音，按審議式民主理念，政府應廣徵各界提案，與年改會提案一起進入分區說明、國是會議，供社會檢驗比較。

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  • 回應年改會執行長林萬億，全教總今發聲明強調，分區說明和國是會議，全教總不會缺席。（記者林曉雲翻攝）

    回應年改會執行長林萬億，全教總今發聲明強調，分區說明和國是會議，全教總不會缺席。（記者林曉雲翻攝）

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