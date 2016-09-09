新聞幕後》避免激化93遊行 政院延後宣布

2016-09-09

記者李欣芳／特稿

退休公教人員每年可領六千元三節慰問金，由於缺乏法源依據，屢遭外界詬病，過去民進黨立委即提案刪除相關慰問金，行政院這次大砍退休公教人員三節慰問金，不僅是對基層支持者交代，基於撙節支出，每年節省國庫八．七億元的支出，也是合理的做法。

據指出，行政院高層在上個月即與人事行政總處會商達成刪減退休公教三節慰問金的共識，但為避免過度刺激退休軍公教九三大遊行，因此決定延後宣布。為使重大決策更為周延，林全更與立委會商取得立院黨團的支持後才正式拍板。

新政府推動改革，應步伐堅定，不畏爭議向前行，但以勞基法「一例一休」的修法以及勞工「七休一」等爭議來看，新政府的態度反覆，且未能做好政策整合，是典型失敗的一例，這次年金改革歷經全教總退出年改會的震撼，已讓新政府意識到應加速提出年金改革版本，無懼爭議堅定推動。

退休公教三節慰問金的改革，也是基於同樣的邏輯，政院這次大砍後，有八成五退休公務員、近九成九的退休教育人員明年起不再領三節慰問金，改革幅度確實很大，可以預見將引發不少退休公教人員的反彈。

但是、此舉也有不少現任公務員叫好，因為現職者並無三節慰問金可領，何以退休者可享有慰問金？可見制度確實存在不公平，行政院自應不畏爭議，堅持改革。