刪退休公教三節慰問金 國庫年省8.7億

2016-09-09

月退2.5萬以上者 明年起停發

〔記者李欣芳、蕭婷方、林曉雲／台北報導〕行政院決定大幅改革退休公教三節慰問金的發放，閣揆林全昨與民進黨立委便當會後拍板，從明年春節起刪減絕大多數退休公教人員的三節慰問金，領月退金在二萬五千元以上的退休公教人員及所有退職政務人員，將全面停發每年六千元的三節慰問金，停發人數十五萬六三三五人，國庫每年可節省八．七億元。

一年6000元 技工、工友續領

不過，為體恤弱勢的退休技工與工友，無論月退金多寡，他們將與月退金二萬五千元以下的退休公教，續領三節慰問金。

鑑於目前絕大多數退役軍人並無三節慰問金，政院昨並未討論軍人的部分。

林全昨在便當會中表示，退休公教三節慰問金的調整，是政府的「改革」，民進黨立委與林全都有共識，基於國家財政的考量，應該調整。政院在獲自家立委相挺後，會後即由民進黨立院黨團幹事長吳秉叡宣布，明年春節起的調整發放措施。吳並說，考量今年中秋節已屆，因此不做調整，退休公教可照樣領取慰問金。

林全昨出席行政院生技產業策略諮議委員會議閉幕式時也說明，針對三節慰問金，內部已討論一段時間，昨剛好與民進黨團聚會，藉此機會做說明。

吳秉叡指出，明年春節起，退休公務員領取慰問金人數從八萬八○八八人減少為一萬三四八九人，經費從四．七億元縮減為八千一百萬元；退休教育人員領取人數從八萬二三九五人減少為九二四人，經費從四．八億元減少為五五四萬元。加上退休技工、工友每年發放的二億元，原本一年中央與地方合計要發放十一．六億元的三節慰問金，改革後僅要發放二．九億元，可節省八．七億元。

綠委肯定 藍委籲通盤考量

民進黨立委李俊俋昨對此表示肯定，「是正確的方向」，三節與年終慰問金本就是獎勵辛勤工作的性質，沒工作哪能領。國民黨團副書記長李彥秀則認為，退休公教三節慰問金不是不能砍，但應與軍公教年金改革通盤考量，政府不該分割討論，否則不利社會和解。

退休教職團體：不符公平正義

全國教育退休人員協會理事長陳木城昨指出，三節慰問金只有三種特定對象才能領取，民國六十九年以前退休者，這些人只有數十萬元退休金，也沒有月退金；第二種是在職中死亡的家眷，及退休金很少且一次領的公職工友、司機等。現在政府砍這些相對弱勢者的慰問金來省錢，少給一年六千元的慰問金，對這些人的實質生活影響沒有那麼大，卻是再次把公教人員當祭品開刀，討好勞工，造成不同職業別族群的對立，而且相對強勢的政務官任職兩年的全額退休金即可領十八趴優存利息，卻不檢討，完全不符公平正義。