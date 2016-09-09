入聯宣達團 今赴美發聲
2016-09-09
〔記者呂伊萱／台北報導〕第七十一屆聯合國大會將於下週二（十三日）開議，台灣聯合國協進會宣達團今日啟程赴美，向國際表達台灣期望入聯的聲音。協進會理事長蔡明憲昨表示，已致函給聯合國秘書長潘基文，強調中國不能代表台灣人民，台灣也有超過八成的民意支持積極入聯，期盼潘基文及各國代表聽見我方的聲音，也能站出來為台灣發聲。
蔡明憲指出，先前建議總統寫信給聯合國，如今既然總統不寫，他們一定要寫。信函陳述聯合國憲章上寫明人民自決原則，且二七五八號決議文並無賦予中國代表台灣人民的權利，更沒有說台灣是中國的一部分。
對於政府今年確定不會推動入聯，蔡明憲坦言有點失望。他表示，能夠理解總統蔡英文考慮國際現實和兩岸關係的決定，但協進會為了台灣人民的尊嚴，不管多困難都不會放棄。
宣達團將於今天下午搭機前往美國紐約，週日將在華府雙橡園舉辦為台灣祈福活動，也預定舉辦午餐座談會，出席者包括前副助理國務卿薛瑞福及美國智庫學者。蔡明憲說，這次宣達團加入合唱團，將在聯合國前面為台灣演講、唱歌，並舉辦遊行。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 美總統候選人竟然不知阿勒坡 媒體傻眼
- 法廣：iPhone7面世，蘋果手機江郎才盡
- 大世界小葉片 雅得里雅海岸的古堡奇遇
- 蔡健雅自爆激吻照 否認想婚
- 大湖農會總幹事 遭假處分停職
- 鳥松行動戶政所 農會駐點服務
- 蘋果股價走弱 拖累美股收黑
- 性侵繼女偷拍 不從就PO網
- 金控前8月獲利 國泰金EPS2.8元
- 不滿職務調整？ 現役軍人到總統府陳情遭帶離
- 德州中學驚傳槍聲 女生槍傷同學後自戕
- iPhone 7拉貨 宸鴻、業成、玉晶光營收大增
- 蘇智傑絕緣新人王 郭總說話了
- 《手作美學 職人之包》輕量針織包
- 儒鴻、聚陽8月營收年減2成
- 犀牛有禮 送進鋒哥心坎裡
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Government to axe holiday bonuses
- 影后不想離婚了 只要帥夫上抓狂管訓班
- 基本工資調漲五％ 工總：比ＧＤＰ 高好幾倍
- 建成圓環年底前拆除 地方盼「復舊」
- 205兵工廠將搬 新鄰居憂污染
- 深坑多福宴 下月7日封街辦桌
- 悲慘女看護 連遇3匹狼
- 台中百餘頭豬隻暴斃 疑吃到含殺蟲劑飼料
- 法國山區纜車故障百人受困 直升機救援
- 京華城週年慶現金回饋 中秋節開跑
- 世界盃室外拔河賽 台灣女將奪首金
- 太座大腿當畫布 周志慶刺青四大美女
- 核安演習12日登場 動員八千人
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Monthly minimum wage to increase to NT$21,009 in 2017
- 質疑大選結果 加彭華裔反對派領袖提告
- 「富」加價值2連勝 犀咬猿差1.5場
- 她的生命最後清單 帕運後安樂死
- 全球55國Q2房價 台灣跌幅9.4%居首
- 內心小劇場 等一個聲音
- 捨實中、竹中 會考滿分選讀光復
- 大同、Netflix結盟 推55型4K電視
- 琴送偏鄉 華山國小獲14把小、大提琴
- 《金鐘入圍》不敢再砲 金鐘評審主委狂讚綜藝節目
- 柯嗆郝︰解決十幾年爛攤子
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：入聯宣達團 今赴美發聲
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分