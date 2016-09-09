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入聯宣達團 今赴美發聲

2016-09-09

〔記者呂伊萱／台北報導〕第七十一屆聯合國大會將於下週二（十三日）開議，台灣聯合國協進會宣達團今日啟程赴美，向國際表達台灣期望入聯的聲音。協進會理事長蔡明憲昨表示，已致函給聯合國秘書長潘基文，強調中國不能代表台灣人民，台灣也有超過八成的民意支持積極入聯，期盼潘基文及各國代表聽見我方的聲音，也能站出來為台灣發聲。

蔡明憲指出，先前建議總統寫信給聯合國，如今既然總統不寫，他們一定要寫。信函陳述聯合國憲章上寫明人民自決原則，且二七五八號決議文並無賦予中國代表台灣人民的權利，更沒有說台灣是中國的一部分。

對於政府今年確定不會推動入聯，蔡明憲坦言有點失望。他表示，能夠理解總統蔡英文考慮國際現實和兩岸關係的決定，但協進會為了台灣人民的尊嚴，不管多困難都不會放棄。

宣達團將於今天下午搭機前往美國紐約，週日將在華府雙橡園舉辦為台灣祈福活動，也預定舉辦午餐座談會，出席者包括前副助理國務卿薛瑞福及美國智庫學者。蔡明憲說，這次宣達團加入合唱團，將在聯合國前面為台灣演講、唱歌，並舉辦遊行。

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