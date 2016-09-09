陳建仁︰聖和之旅 圓滿成功

2016-09-09

〔記者姚介修／桃園機場報導〕副總統陳建仁伉儷結束梵蒂岡「聖和專案」之旅，昨日清晨返國。陳建仁在機場表示，中華民國基於和平、自由、平等、博愛的普世價值，做為與教廷、世界各國在推動宗教自由、世界和平中，不可或缺的夥伴。

陳建仁表示，聖和之旅一切圓滿順利成功，這次共有十五萬人參加德雷莎修女封聖典禮，共同感念她服務貧苦大眾、促進世界和平的貢獻。他以代表團團長的身分向教宗方濟各表達總統蔡英文、我國政府、人民、天主教友的問候與祝賀，教宗也親切回應。

我國與教廷為普世價值的同盟

陳建仁說，台北愛樂合唱團本次受邀在封聖大典中的共同演出獲得好評，也透過各國媒體的報導，讓全球看到我國與教廷為普世價值的同盟，更展現文化的軟實力，也和多位教廷高階神職人員會晤，並對我國與教廷共同推動的交流合作，做深入的討論。