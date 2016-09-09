| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
名模直播示愛家人　挑選禮物具巧思
 首頁 > 政治

陳建仁︰聖和之旅 圓滿成功

2016-09-09

〔記者姚介修／桃園機場報導〕副總統陳建仁伉儷結束梵蒂岡「聖和專案」之旅，昨日清晨返國。陳建仁在機場表示，中華民國基於和平、自由、平等、博愛的普世價值，做為與教廷、世界各國在推動宗教自由、世界和平中，不可或缺的夥伴。

陳建仁表示，聖和之旅一切圓滿順利成功，這次共有十五萬人參加德雷莎修女封聖典禮，共同感念她服務貧苦大眾、促進世界和平的貢獻。他以代表團團長的身分向教宗方濟各表達總統蔡英文、我國政府、人民、天主教友的問候與祝賀，教宗也親切回應。

我國與教廷為普世價值的同盟

陳建仁說，台北愛樂合唱團本次受邀在封聖大典中的共同演出獲得好評，也透過各國媒體的報導，讓全球看到我國與教廷為普世價值的同盟，更展現文化的軟實力，也和多位教廷高階神職人員會晤，並對我國與教廷共同推動的交流合作，做深入的討論。

廣告
  • 結束梵蒂岡「聖和之旅」行程，副總統陳建仁伉儷昨搭機返國，他在機場表示，此行一切圓滿順利成功。（記者姚介修攝）

    結束梵蒂岡「聖和之旅」行程，副總統陳建仁伉儷昨搭機返國，他在機場表示，此行一切圓滿順利成功。（記者姚介修攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 梵蒂岡 聖和之旅 陳建仁
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧金錢蝦
超豐富海鮮比薩
什麼是爆香？
無糖飲料可代替水？
轉寄

標題：陳建仁︰聖和之旅 圓滿成功


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月9日‧星期五‧丙申年八月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.