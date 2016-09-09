陳菊︰高市將成新南向門戶
2016-09-09
港灣城市論壇落幕
〔記者葛祐豪／高雄報導〕二○一六全球港灣城市論壇昨天落幕，與會城市的領袖及代表，共同發表港灣城市論壇宣言，高雄市長陳菊向東南亞城市代表疾呼，高雄擁有完善的產業技術及豐富經驗，將成為台灣「新南向的門戶」，相信會是東南亞城市未來發展的重要夥伴。
二○一六全球港灣城市論壇共有卅三名城市代表出席，並邀集六十七名國內外講者發表演說，為期三天的活動，共舉辦了二場主題演講及十六場分組座談，成功強化高雄的城市外交。
陳菊說，全球港灣城市普遍面對環保、海洋永續等問題，希望能尋找解決對策。她認為港灣城市論壇是合作的第一步，學習到的經驗，會以兩年時間付諸實踐，兩年後再度迎接第二屆全球港灣城市論壇時，希望有更多民間參與。
與會城市簽署宣言 持續互動
陳菊也和與會城市的領袖及代表召開市長圓桌會議，由總統府新南向辦公室主任黃志芳擔任主持人，並簽下「二○一六全球港灣城市論壇宣言」。宣言指出，港灣城市間必須持續地對話與互動，才能發現問題並共同解決，一個成功的港灣城市，需要地方與港務單位合作，以提升港口發展，帶動地區及國家的成長。
高雄市政府為了爭取成為新南向基地，會議期間向東南亞最大城市之一的印尼雅加達，提出重新開啟台灣與印尼漁業協定，並開拓新航線的期待，同時邀請高雄港務公司合作，可望與雅加達有更深入的交流。
越南海防市副主席黎清山也向陳菊建議，希望增闢高雄與海防直航航線，加速雙方經濟發展。
首次來訪的緬甸仰光，也加入高市教育局的亞洲高中交換學生計畫，未來在人才方面可望與高雄有更多交流。仰光市長U MaungMaungSoe也強調，仰光港口是緬甸最大的港口，而高雄正朝「新南向門戶」的目標前進，仰光將是未來經貿發展的重要夥伴。
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