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女調查官洩密案 爆記者官員是線民
2016-09-08
〔記者謝君臨／台北報導〕法務部調查局女調查官許寧涵因與丈夫感情生變，被枕邊人檢舉侵吞線民費，還將機密文件帶回家，全案意外扯出情治機關吸收資深媒體記者及立法院高層人士為線民，調查局調查該案時，許女與丈夫各找藍綠立委表示關切與角力；台北地檢署查出線民有收到線民費，許女未涉貪污，另認定帶文件回家的洩密部分「微罪不舉」，已於去年中將許女處分不起訴。
調查局副局長林玲蘭昨表示，對於許寧涵洩密，以許「工作舉措不當，違反保密紀律」懲處兩小過。另有關線民名單保密、諮詢費用交付方法等問題，已由諮詢業務處檢討加強防弊措施。
婚變互鬥 夫妻另類藍綠角力
《壹週刊》昨天報導，許女與丈夫李國龍前年因金錢糾紛感情觸礁，甚至為了百萬元的投資金與豪宅產權對簿公堂；李男後來向調查局檢舉，指控妻子侵吞線民費，並將機密文件帶回家，涉貪污、洩密。週刊指出，調查局調查期間，許女透過藍營立委向法務部前部長羅瑩雪陳情，羅認為應由司法調查釐清；李男則由同學協助引見綠營立委關心本案，形成另類藍綠角力。
北檢偵辦該案，傳喚兩位線民出庭作證，一是化名「林大中」的資深平面媒體記者，另一名是立法院高層；兩位線民皆表示確有收到三萬至五萬元諮詢費。至於許女將機密文件帶回家，以致讓丈夫知道業務機密，檢察官認為，許女因過失洩漏國防以外機密，屬刑度一年以下、拘役或三百元以下罰金的輕罪，認為「微罪不舉」處分不起訴。
三十八歲許寧涵畢業於台大社會系、台大國家發展所，調查班四十二期結業，現為保防處調查官。
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