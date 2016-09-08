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立委指控 中央社逼記者拉業務 佣金流向不明

2016-09-08

立委籲廉署調查 撤換董事長

〔記者蕭婷方、楊明怡／台北報導〕民進黨立委王定宇、何欣純、蔡易餘昨召開記者會指出，中央社為國家通訊社，每年接受政府三億元預算，領導階層不僅要求記者招攬廣告業務，嚴重侵害新聞專業，業務佣金還流入「私設金庫」去向不明，籲文化部長鄭麗君將此案移送廉政署調查，政府也應撤換中央社董事長陳國祥。

中央社︰帳目清楚 無私設小金庫

中央社昨發聲明指出，社內預算須經立法院審議通過，決算也要由審計部查核審定，任何營運都要符合相關法令規定，一切收支流向也有帳目可稽，並無私設小金庫。立委指控絕非事實，歡迎廉政署介入調查，揭穿抹黑，還中央社公道。

文化部決成立專案小組調查

文化部則表示，已決議由本部業管單位、主計單位及法制單位成立專案小組，並委託專業會計師就委員提出的爭議點進行調查，如查有不法事實，將依相關民刑事法規處理、追究責任。

王定宇表示，二○一二年中央社訂定「中央通訊社產品行銷獎勵辦法」，不僅業務部門，還口頭通知社內因「業務量」牽涉個人年終考績，記者被迫要拉業務、撰寫業配新聞；此外，佣金結餘差額均流入社內一名女性行政員工人頭帳戶，還無領據，金額與去向都不清楚，恐涉及不法。

王定宇批，中央社雖對外表示，「帳戶」做為員工獎金、差旅等支出彈性運用，但獎金回饋比率隨「社長考量成本多寡」變動，不但金額無法掌握、監督，且依照中央政府總預算編制作業手冊規範，獎勵及慰問金應編列在中央社年度預算中，程序明顯有問題。

蔡易餘拿出中央社預算書質疑，每年均有編列五百餘萬元推廣費用，提供中央社業務行銷，照理根本不需要記者撰寫業配新聞、行銷拉業務。

王定宇痛批，中央社董事長陳國祥說謊且違法，要求行政院長林全及中央社董事會主動撤換陳國祥，陳下台後也應接受法辦。

陳國祥︰九月起記者免推廣業務

陳國祥則在臉書指出，中央社每年預算近半數為自籌款，需符合市場趨勢才能平衡收支，今年九月一日起不再請記者協助業務部門推廣業務；至於獎金分配比率，則是考量成案原因、過程及金額，扣除直接成本後，綜合評估核發，上限一直都不超過成案金額十％。

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  • 民進黨立委王定宇、何欣純、蔡易餘舉辦記者會指出，中央社領導階層不僅要求記者招攬廣告業務，嚴重侵害新聞專業，業務佣金還流入人頭帳戶去向不明。 （記者王藝菘攝）

    民進黨立委王定宇、何欣純、蔡易餘舉辦記者會指出，中央社領導階層不僅要求記者招攬廣告業務，嚴重侵害新聞專業，業務佣金還流入人頭帳戶去向不明。 （記者王藝菘攝）

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