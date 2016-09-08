《冷眼集》台灣人愛死了這個制度

2016-09-08

記者鄒景雯／特稿

歐巴馬總統卸任前的亞洲之行，在寮國暢談人權，提到了台灣這個民主政體，與日本、南韓並列，做為亞洲實行民主的範例。對照稍早在中國杭州的G20會議期間，白宮澄清中國外交部放話「歐巴馬反對台獨」的表現，可以說饒富想像。

完成三度政黨輪替的台灣，讓國民黨二度下台，甚至看不見失敗的盡頭，不要說四年前想像不到，就是二○一四年九合一選舉投票前，有此篤定預判者也極其有限，歐巴馬不是第一位點名台灣民主的美國總統，但是這個時間點，對於台灣有特殊意義。

敗選後的國民黨及其扈從，對於五二○之後的台灣政局，眼光與思維可謂極其暗黑之能事，例如，九月已經為其標舉為抗爭遊行月，好似民眾上個街是什麼了不得的大事，彷彿可以獲致等同於動搖國本般的快感，這與這個特定族群長期對民主的主動性實踐陌生有關。

殊不知，民主制度在台灣，已經成為大家愛死了的生活方式，蔡英文被罵又如何？從李登輝以來，每個總統上去，誰不被罵？罵多罵少、有理無理而已。這是民主常態。

這群失勢者，尤其不能參透的是，民主性格愈高的選民，愈「九怪」，批評是習慣，更是社會進步的動力，哪個政黨能夠獲得較多這類人的青睞，執政基礎反而較為穩固，只要回應被罵，並不會因此而失去支持基盤。

歐巴馬提出台灣，是大戰略，台灣人信仰民主人權，則是大幸福。批評，是講話的權利，做為台灣公民，不應該大驚小怪、或是暗自竊喜才對。